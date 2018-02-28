Примера. «Севилья» победила аутсайдера, «Валенсия» не справилась с «Атлетиком»

Состоялись некоторые матчи 26 тура испанской Примеры. Участник плей-офф Лиги чемпионов «Севилья» в гостях одолела последнюю команду турнира. Единственный гол был забит в дебюте встречи.

В другом матче представитель Примеры в Лиге Европы «Атлетик» сыграл вничью с «Валенсией». Несмотря на очковую потерю, «летучие мыши» продолжают оставаться в зоне Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

Малага – Севилья – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Корреа, 15.

Атлетик – Валенсия – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кондогбиа, 23; 1:1 – Де Маркос, 49.

Хетафе – Депортиво – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Анхель, 40; 2:0 – Боведа, 44 (в свои ворота); 3:0 – Молина, 82.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры