Примера. «Севилья» победила аутсайдера, «Валенсия» не справилась с «Атлетиком»

Состоялись некоторые матчи 26 тура испанской Примеры. Участник плей-офф Лиги чемпионов «Севилья» в гостях одолела последнюю команду турнира. Единственный гол был забит в дебюте встречи.
В другом матче представитель Примеры в Лиге Европы «Атлетик» сыграл вничью с «Валенсией». Несмотря на очковую потерю, «летучие мыши» продолжают оставаться в зоне Лиги чемпионов.
Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур
Гол: 0:1 – Корреа, 15.
Атлетик – Валенсия – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Кондогбиа, 23; 1:1 – Де Маркос, 49.
Хетафе – Депортиво – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Анхель, 40; 2:0 – Боведа, 44 (в свои ворота); 3:0 – Молина, 82.
Источник: Бомбардир.ру