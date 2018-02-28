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Малага - Севилья

28.02.2018, Среда, 21:30 мск Малага, стадион Ла Росаледа Испания. Примера, 26 тур Малага - Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
7 тур
30 сентября, суббота 17:15 Севилья 2:0 Малага
Испания. Примера (2016/2017)
35 тур
1 мая, понедельник 22:00 Малага 4:2 Севилья
16 тур
17 декабря, суббота 22:45 Севилья 4:1 Малага
Испания. Примера (2015/2016)
20 тур
16 января, суббота 18:00 Севилья 2:1 Малага
1 тур
21 августа, пятница 21:30 Малага 0:0 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
38 тур
23 мая, суббота 19:30 Малага 2:3 Севилья
19 тур
18 января, воскресенье 23:00 Севилья 2:0 Малага
Испания. Примера (2013/2014)
22 тур
2 февраля, воскресенье 01:00 Малага 3:2 Севилья
3 тур
1 сентября, воскресенье 23:00 Севилья 2:2 Малага
Испания. Примера (2012/2013)
35 тур
12 мая, воскресенье 23:00 Малага 0:0 Севилья
16 тур
16 декабря, воскресенье 01:00 Севилья 0:2 Малага
Испания. Примера (2011/2012)
21 тур
30 января, понедельник 00:30 Малага 2:1 Севилья
2 тур
28 августа, воскресенье 23:59 Севилья 2:1 Малага
Испания. Примера (2010/2011)
22 тур
6 февраля, воскресенье 19:00 Севилья 0:0 Малага
3 тур
19 сентября, воскресенье 23:00 Малага 1:2 Севилья
Испания. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
ответный матч		 5 января, среда 20:00 Малага 0:3 Севилья
1/8 финала
ответный матч		 22 декабря, среда 22:00 Севилья 5:3 Малага
Испания. Примера (2009/2010)
31 тур
10 апреля, суббота 20:00 Малага 1:2 Севилья
12 тур
28 ноября, суббота 23:55 Севилья 2:2 Малага
Испания. Примера (2008/2009)
27 тур
15 марта, воскресенье 19:00 Малага 2:2 Севилья
8 тур
26 октября, воскресенье 19:00 Севилья 0:1 Малага
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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