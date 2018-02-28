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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Севилья
Малага - Севилья: обзор матча 28 февраля 2018
Малага
28.02.2018, среда, 21:30
Испания. Примера, 26 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
15'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Севилья
67'
Желтая карточка
П. Сарабия
Желтая карточка
Р. Росалес
65'
Желтая карточка
Б. Идейе
44'
15'
ГОЛ! 0:1!
Х. Корреа
Пас отдал
Нолито
12'
Желтая карточка
М. Лаюн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Роберто
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
3
Нолито
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Малага
1
Андрес Прието
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Саму
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
30
Йоханнес Гайс
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
3-3-3
13
Роберто
16
Гонсалес
16
Росалес
23
Эрнандес
5
Кастро
25
Ласен
16
Итурра
4
Ролан
90
Саксесс
12
Идейе
3-2-1-3
15
Серхио Рико
24
Кьер
19
Лаюн
2
Лангле
19
Писсаро
11
Банега
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
32
Корреа
3
Нолито
Остались в запасе
Малага
Севилья
1
Андрес Прието
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Саму
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
13
Давид Сорья
ВР
30
Йоханнес Гайс
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Саму
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
30
Йоханнес Гайс
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Малага - Севилья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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