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  • Кубок России. Гол Погребняка помог «Тосно» пройти «Луч-Энергию»

Кубок России. Гол Погребняка помог «Тосно» пройти «Луч-Энергию»

28 февраля 2018, 21:22
18

Состоялся матч 1/4 финала Кубка России между «Тосно» и «Лучом-Энергией». Благодаря победе в следующий раунд проходят хозяева. Один из голов за них забил новичок Павел Погребняк.

В полуфинале подопечные Дмитрия Парфенова сыграют с победителем матча «Крылья Советов»«Спартак».

Кубок России. 1/4 финала

Тосно (Ленинградская область) – Луч-Энергия (Владивосток) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Буйволов, 22; 2:0 – Погребняк, 27; 2:1 – Мязин, 51.

«Тосно»: Юрченко, Чернов, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Мирзов, Галиулин (Труйич, 88), Жигулeв, Полетанович, Рикардиньо (Карницкий, 57), Погребняк.

«Луч-Энергия»: Шамов, Тихий, Цуканов, Таказов, Павленко, Болжевич, Фомин (Маляка, 65), Пономаренко, Бажев (Гелоян, 46), Мязин (Машнев, 72), Гордиенко.

Предупреждения: Маргасов, 90 – Мязин, 46.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Тосно Луч Погребняк Павел
Комментарии (18)
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insider_retro
1519842513
Молодцы, вышли, мужественно сыграли, достойно победили!!! Мастеров спорта получат - в игровых видах - это серьёзный рубеж!!!!
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absent32
1519842584
Браво Тосно! Желаю победы над следующим соперником, кто бы им не оказался!
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Urry
1519843366
Отрабатывает
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_Marqella_
1519843449
Молоды, вышли в мороз не скуля, отыграли матч....респект...Тосно с победой...!!!!
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ZENIT-59
1519844035
Тосненцев с победой! Команда показала,что и в мороз можно играть в футбол!Теперь, если будут играть со Спартаком в полуфинале нужно показать, что матч должен состояться при любой погоде,да и выиграть у них хотелось бы!
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paracetamol
1519844344
Попав в Питер, Паша-деревяша вспомнил минувшие дни!
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Zenitoveс1991
1519844785
Если будет со Спартаком, ребят го забьем Петровский и поддержим Тосно
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Parker8
1519845031
Погребняк Паша по воротам ...
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Zeff
1519846173
Спартак не пройдёт.
Ответить
anri1703
1519876931
Паша в ФНЛ надо там чаще забивать будешь
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