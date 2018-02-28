Кубок России. Гол Погребняка помог «Тосно» пройти «Луч-Энергию»

Состоялся матч 1/4 финала Кубка России между «Тосно» и «Лучом-Энергией». Благодаря победе в следующий раунд проходят хозяева. Один из голов за них забил новичок Павел Погребняк.

В полуфинале подопечные Дмитрия Парфенова сыграют с победителем матча «Крылья Советов» – «Спартак».

Кубок России. 1/4 финала

Тосно (Ленинградская область) – Луч-Энергия (Владивосток) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Буйволов, 22; 2:0 – Погребняк, 27; 2:1 – Мязин, 51.

«Тосно»: Юрченко, Чернов, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Мирзов, Галиулин (Труйич, 88), Жигулeв, Полетанович, Рикардиньо (Карницкий, 57), Погребняк.

«Луч-Энергия»: Шамов, Тихий, Цуканов, Таказов, Павленко, Болжевич, Фомин (Маляка, 65), Пономаренко, Бажев (Гелоян, 46), Мязин (Машнев, 72), Гордиенко.

Предупреждения: Маргасов, 90 – Мязин, 46.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России