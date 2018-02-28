Луис Адриано прокомментировал отказ «Спартака» играть в Самаре

Нападающий «Спартака» Луис Адриано дал интервью после отказа клуба выйти на поле против «Крыльев Советов» в рамках 1/4 финала Кубка России.

«Само собой, я доволен не играть в такой мороз», — сказал бразилец.

Ранее стало известно, что решение об отмене встречи было принято по инициативе красно-белых. Представители клуба отказались выпускать команду на поле после замера температуры – прибор показал -15 градусов.

Пресс-служба самарского клуба сообщила о готовности команды сыграть, а член тренерского штаба назвал соперников трусами.