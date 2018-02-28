Тренер «Крыльев Советов» назвал «Спартак» трусами

Тренер вратарей «Крыльев Советов» Анатолий Рожков прокомментировал отказ «Спартака» сыграть матч 1/4 финала Кубка России при температуре -15.

«Недовольны совсем, трусы! Нормальная погода, все готовились играть», — сказал Рожков.

Напомним, представители красно-белых отказались проводить встречу после замера температуры на стадионе в Самаре. Пресс-служба «Крыльев Советов» в официальном заявлении сообщила о том, что команда была готова выйти на матч.

Генеральный директор московского клуба Сергей Родионов сказал, что дата перенесенного матча станет известна позже.