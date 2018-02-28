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Тренер «Крыльев Советов» назвал «Спартак» трусами

28 февраля 2018, 17:30
204

Тренер вратарей «Крыльев Советов» Анатолий Рожков прокомментировал отказ «Спартака» сыграть матч 1/4 финала Кубка России при температуре -15.

«Недовольны совсем, трусы! Нормальная погода, все готовились играть», — сказал Рожков.

Напомним, представители красно-белых отказались проводить встречу после замера температуры на стадионе в Самаре. Пресс-служба «Крыльев Советов» в официальном заявлении сообщила о том, что команда была готова выйти на матч.

Генеральный директор московского клуба Сергей Родионов сказал, что дата перенесенного матча станет известна позже.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
Комментарии (204)
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Sanek85
1519828499
Сыкуны свинарские как всегда повели себя по-свински!!! Твари!!!
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zagrizlik
1519829092
Просто свиньи есть свиньи и ничего добавлять не надо.
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Filllllll
1519829194
Да ладно, а если Тема Ребров в воротах стоял бы. Вот поцеловал бы он штангу и примерз. И как потом играть? А если серьёзно, то хоть и хотелось посмотреть игру, но лучше сегодня не играть, итак лазарет не пустой.
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paracetamol
1519829344
Из ЛЧ вылетели, из ЛЕ тоже, на Кубок РФС играть отказались... Как их называть? Правильно Рожков сказал.
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Каратель помойников
1519829404
смотрю тут много людей далёких от футбола,просто тупо желающих чтобы игроки просто покалечились,а соответственно борьба за медали будет проще.кони,бомжи и прочие глоро-долбоящеры,я понимаю им не нужен хороший футбол-им нужны травмы игроков.
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Татарин за ЦСКА
1519830642
Предлагаю Спартаку сыграть какой нибудь тур из чемпионата на нейтральном поле.Какая ведь разница???Разницы нет!!! Кто за???
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APchelov
1519830707
Нет. Спартак - Не народная команда
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Татарин за ЦСКА
1519830813
«Долетели нормально. Чуть-чуть поспал. Здесь очень холодно. Очень холодно. Но не смущает. Я «стронг», – сказал Адриано на русском языке. Сказал Адриано. Заметили мы какие вы стронг.Зассали!!!
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Jhon1989
1519831647
В этой народной команде одни свиноматки похоже, пора в женскую лигу девочки!!!
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Muhametshin
1519836887
И правда трусы, амкар с авангардом в -30 играли и ничего никто не умер а эти зассали профессионалы называется.
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