Гендиректор «Спартака» – о переносе игры в Самаре: «Здравый смысл восторжествовал»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал решение о переносе встречи с «Крыльями Советов» в рамках 1/4 финала Кубка России.

«При замере температуры прибор показал -15. Мы свое согласие на проведение матча не дали, здравый смысл восторжествовал. Дальнейшее понижение темепартуры очевидно. Ощущается даже -20.

Дата переноса встречи будет выбираться чуть позже.

Сегодня принято очень важное решение, потому что под вопросом было здоровье футболистов», – сказал функционер.