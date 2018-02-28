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  • Гендиректор «Спартака» – о переносе игры в Самаре: «Здравый смысл восторжествовал»

Гендиректор «Спартака» – о переносе игры в Самаре: «Здравый смысл восторжествовал»

28 февраля 2018, 17:13
28

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал решение о переносе встречи с «Крыльями Советов» в рамках 1/4 финала Кубка России.

«При замере температуры прибор показал -15. Мы свое согласие на проведение матча не дали, здравый смысл восторжествовал. Дальнейшее понижение темепартуры очевидно. Ощущается даже -20.

Дата переноса встречи будет выбираться чуть позже.

Сегодня принято очень важное решение, потому что под вопросом было здоровье футболистов», – сказал функционер.

Источник: Twitter
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
Комментарии (28)
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SpartakSpartakSpartak
1519827621
Родионов молодец!
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Catastrofa
1519827760
Замерзли девочки и на футбол показали свой прибор !
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Евгений Агеев
1519827972
Я играл в такую погоду...слабое удовольствие. Но это играть. А смотреть? Или зрителям надо было упиться до того, чтобы ничего не чувствовать? Перенесли и правильно сделали.
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BARAB2010
1519828361
На носу ЧМ давайте ещё сборников по такой погоде потеряем и тогда можно будет со спокойной душой не выходить из группы.
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ufos73
1519828696
Всем не довольным предлагаю прямо сейчас одеть шорты футболку и кросы, и пойти на улицу хоть пол часика побегать )))))
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zagrizlik
1519828947
Админ.ресурс восторжествовал, ну и поросячее визжание...лишь бы заткнулись нахер.
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paracetamol
1519828964
Какой перенос? Только техническое поражение!
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OfaZavr
1519829023
все правильно, зачем издеваться над игроками и болельщиками.
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Red-Black-White
1519829831
А о своих болельщиках, которые приехали в Самару не подумали? Люди деньги, время тратили, отгулы на работе брали, а их свой же клуб подставил
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Татарин за ЦСКА
1519831980
денежный смысл востаржествовал,ура спартак ура товарищи
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