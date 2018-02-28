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  • «Крылья Советов»: «Мы были готовы играть со «Спартаком» при -15. Они не согласились»

«Крылья Советов»: «Мы были готовы играть со «Спартаком» при -15. Они не согласились»

28 февраля 2018, 17:19
51

Пресс-служба «Крыльев Советов» выступила от имени клуба с заявлением о переносе матча против «Спартака» в 1/4 финала Кубка России.

«За час до начала матча совместная комиссия с участием представителей команд, судейского корпуса и официальных лиц матча произвела замер температуры у поля в чаше стадиона «Металлург». Результаты показали температуру минус 15 градусов. Это послужило основанием для представителей «Спартака» заявить, что они не согласны проводить игру в таких условиях.

Представители команды «Крылья Советов» были готовы сыграть в текущих условиях и при данной температуре, но, согласно рекомендациям официальных лиц, в случае если одна из команд не согласна проводить матч при температуре ниже минус 15 градусов, то он переносится на резервный день. О дате будет сообщено дополнительно. Команда «Спартак» возвращается в Москву. «Крылья Советов» будут готовиться в Самаре к игре с питерским «Динамо» в Первенстве ФНЛ, которая состоится 4 марта.

Стоит отметить, что все заинтересованные лица отметили достаточно хорошее состояние поля стадиона «Металлург» в настоящий момент. Газон и стадион были полностью готовы к проведению матча.

Купленные билеты будут действовать на перенесeнный матч или подлежат возврату. Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит извинения всем болельщикам, купившим билеты на эту игру, за случившиеся форс-мажорные обстоятельства, которые не зависели от работников стадиона и клуба», — говорится в сообщении.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
Комментарии (51)
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Shogun
1519827970
Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет
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Kollljan
1519827976
Спартаку - техническое поражение.
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h3LL1k
1519828009
А Болелам Спартака тоже оплатят перелёты? переезды ? клоунада одним словом чё хочу то и ворочу! ОГОНЬ!
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VVM1964
1519828261
Это - 15 за час до матча , через час - 17 , а закончат играть - 20 , правильно что отказались и ПО ПРАВИЛАМ имели на это полное право . Вам предлагали перенести матч на нейтральное поле - вы отказались ( тоже имели право ) - все никаких претензий . Конечно КС можно понять - при таких погодных условиях всегда в выигрыше команда ниже классом , но ... не прокатило .
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Catastrofa
1519828288
Самарцы молодцы ! Но есть вторая сторона - свинская !
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Leon_ARS
1519828315
Ну и правильно - было право отказаться, отказались. Надо было КС на Сочи соглашаться.
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мы_не_рабы
1519828425
Представители, то бишь функционеры - согласны были, что бы их ребята на морозе покалечились. А вот сами футболисты, наверное, вздохнули с облегчением, мы то не отказались, это всё Спартак. И лицо вроде сохранили и не помёрзли на поле.
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Sanek85
1519828605
Красно-белые ублюдки!!!
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diktatop
1519828768
Перед дерби гробить игроков бред!!! На таком поле и такой температуре мы бы увидели бы очередные нули как в Хабаровске и Перми и ещё сама игра была бы настолько пересной
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ivanthebest
1519829475
Конечно готовы, что Крыльям нужно, выбивать мяч куда попало, тянуть время и всей командой стоять в защите дожидаясь единственного стандарта или пенок... А в таких условиях, когда поле никакое, мяч становиться как кирпич на таком морозе - это самое оно... Футбола в таких условиях не будет... Это будет унылое ледовое побоище, где самым интересным будет вкус горячего чая на трибунах.
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