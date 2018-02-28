«Крылья Советов»: «Мы были готовы играть со «Спартаком» при -15. Они не согласились»

Пресс-служба «Крыльев Советов» выступила от имени клуба с заявлением о переносе матча против «Спартака» в 1/4 финала Кубка России.

«За час до начала матча совместная комиссия с участием представителей команд, судейского корпуса и официальных лиц матча произвела замер температуры у поля в чаше стадиона «Металлург». Результаты показали температуру минус 15 градусов. Это послужило основанием для представителей «Спартака» заявить, что они не согласны проводить игру в таких условиях.

Представители команды «Крылья Советов» были готовы сыграть в текущих условиях и при данной температуре, но, согласно рекомендациям официальных лиц, в случае если одна из команд не согласна проводить матч при температуре ниже минус 15 градусов, то он переносится на резервный день. О дате будет сообщено дополнительно. Команда «Спартак» возвращается в Москву. «Крылья Советов» будут готовиться в Самаре к игре с питерским «Динамо» в Первенстве ФНЛ, которая состоится 4 марта.

Стоит отметить, что все заинтересованные лица отметили достаточно хорошее состояние поля стадиона «Металлург» в настоящий момент. Газон и стадион были полностью готовы к проведению матча.

Купленные билеты будут действовать на перенесeнный матч или подлежат возврату. Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит извинения всем болельщикам, купившим билеты на эту игру, за случившиеся форс-мажорные обстоятельства, которые не зависели от работников стадиона и клуба», — говорится в сообщении.