«Легия» арендовала у «Лацио» Маурисио – действующего чемпиона России

Пресс-служба варшавской «Легии» объявила о договоренности клуба с «Лацио» по поводу аренды защитника Маурисио.

Сегодня 29-летний бразилец пройдет медосмотр и подпишет контракт. О сроке будущего договора не сообщается.

Маурисио пополнил состав «Лацио» в 2015 году, перейдя из «Спортинга». Сезон-2016/17 он провел на правах аренды в «Спартаке», выиграв чемпионат России. Футболист является воспитанником «Палмейараса» и принадлежал клубу с 2007 по 2012 год.

В текущем сезоне бразилец принял участие в одном матче Серии А.