Безлихотнов: «Почему бы «Шиннику» теперь не выиграть Кубок России?»

Полузащитник «Шинника» Никита Безлихотнов поделился эмоциями от победы над «СКА-Хабаровском» (0:0, 4:1 по пенальти) в четвертьфинале Кубка России. По словам игрока, ярославская команда теперь может задуматься о победе в турнире.

– Конечно, мы очень рады – вышли в полуфинал, получим звания мастеров спорта. Это событие. Для подавляющего большинства игроков «Шинника» – главная на сегодня веха в Кубке России. Матч получился тяжелым. Но ребята молодцы, собрались. Мы знали, зачем летим в Хабаровск. И подготовка сказалась – не зря так поработали на Кипре. Тренерский штаб нас подвел к матчу в хорошем состоянии.

– Как дались 120 минут с серией пенальти в минус 10?

– Сложно было и нам, и им. Дышалось тяжело, да еще мяч дубовый – по нему бьешь, а ощущение, что он остается на месте, не летел вперед. В принципе в дополнительное время по моменту было у обоих ворот, ну а пенальти – это 50 на 50.

– Мысль в голове не крутится: почему бы не выиграть Кубок России?

– А почему бы и нет? Хотя сейчас уже настраиваемся на первенство, впереди у нас три важных домашних матча – не до эйфории.

Соперником «Шинника» в полуфинале станет победитель встречи между «Амкаром» и «Авангардом».