Феррейра-Карраско – о переходе в «Далянь Ифань»: «Китайский чемпионат процветает»

Нападающий Янник Феррейра-Карраско заявил, что принял решение на переезд в китайскую Суперлигу по причине того, что местный футбол сейчас находится на подъеме. Напомним, 24-летний футболист сменил мадридский «Атлетико» на китайский «Далянь Ифань».

«Пришло время покинуть «Атлетико», чтобы начать новое приключение с «Далянь Ифань». Сейчас китайский чемпионат процветает, здесь отличные условия для работы, современная инфраструктура для игроков и болельщиков. Уровень чемпионата растет с каждым сезоном.

Проект, представленный клубом – отличный признак доверия и уважения ко мне, шанс развивать мои способности, рассчитывать на светлое будущее. Наряду с Халком, Лавесси, Витселем я буду способствовать развитию футбола в Китае, который увлечен этим видом спорта», – сказал Феррейра-Карраско.