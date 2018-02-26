Гайтан и Феррейра-Карраско перешли из «Атлетико» в китайский клуб

Полузащитники Николас Гайтан и Яник Феррейра-Карраско перешли из«Атлетико» в китайский клуб «Далянь Ифан».

Переход Гайтана оценивается в 18 миллионов евро. Трансфер Феррейры-Карраско – в 30 миллионов евро. 26-летний бельгиец провел за «Атлетико» 124 матча, забил 23 гола и отдал 17 результативных передач. Гайтан сыграл в 49 матчах за мадридцев.

Напомним, что этой зимой аргентинец мог оказаться в составе «Зенита», но «Атлетико» отказался отдавать игрока в аренду.