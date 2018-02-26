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    Гайтан и Феррейра-Карраско перешли из «Атлетико» в китайский клуб

    Полузащитники Николас Гайтан и Яник Феррейра-Карраско перешли из«Атлетико» в китайский клуб «Далянь Ифан».

    Переход Гайтана оценивается в 18 миллионов евро. Трансфер Феррейры-Карраско – в 30 миллионов евро. 26-летний бельгиец провел за «Атлетико» 124 матча, забил 23 гола и отдал 17 результативных передач. Гайтан сыграл в 49 матчах за мадридцев.

    Напомним, что этой зимой аргентинец мог оказаться в составе «Зенита», но «Атлетико» отказался отдавать игрока в аренду.

    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

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    26.02.2018 20:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 28 февраля 2018, 10:10

      Караско жалко, ждал его в топ клубе!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 27 февраля 2018, 09:57

      Поехали парни на заработки)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Tararambol 27 февраля 2018, 07:16

      Эх, какие звёзды ушли, кто бы мог подумать... Удачи в Китае(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 27 февраля 2018, 06:12

      Карраско лишь 24 года. Или перешел в Китай и теперь год за два?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Rtu 26 февраля 2018, 22:32

      по Караско не понятно летом на него топы претендовали,а тут за копейки...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 26 февраля 2018, 21:59

      Деньги взяли вверх

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 26 февраля 2018, 21:18

      Карраско - жалко, такой классный парень был, и дриблер не плохой, похоронил карьеру, зато при деньгах

      4
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    • ...
      Рейтинг: +105

      AnayTMN 26 февраля 2018, 20:58

      Теперь о Гайтане будут вспоминать только по играм за Бенфику. А в Зените мог реанимироваться, хороший был игрок, жаль

      2
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