Ройс провел 100 результативных действий за «Боруссию» в Бундеслиге

Накануне состоялся матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Боруссия» принимала в Дортмунде «Аугсбург». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Полузащитник дортмундцев Марко Ройс отметился в этой игре забитым голом. Он стал 48-м в его карьере в «Боруссии», а общая цифра результативных действий 28-летнего немца достигла рубежа в 100 очков (48+52) системе «гол+пас». На это Ройсу понадобилось провести 128 матчей за клуб в Бундеслиге.