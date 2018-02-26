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  • Главные новости дня. Неймар пропустит матч с «Реалом», Васин не сыграет на ЧМ-2018

Главные новости дня. Неймар пропустит матч с «Реалом», Васин не сыграет на ЧМ-2018

26 февраля 2018, 21:32
3

Сборная России проведет товарищеские матчи против Чехии и Германии.

Стал известен список судей, назначенных на матчи 21-го тура РФПЛ.

В десятке лучших стадионов мира оказались две арены из России.

Васин пропустит ЧМ-2018.

Неймар не сможет сыграть в ответной игре против «Реала».

«МЮ» и «Челси» помешают «Ливерпулю» купить Алиссона.

«ПСЖ» может обменять Мбаппе на Коутиньо ради Неймара.

Два игрока «Атлетико» уехали в китайский чемпионат.

Стадион «Атлетика» может быть дисквалифицирован из-за стычек фанатов с болельщиками «Спартака».

УЕФА введет в матчах четвертую замену.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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simoron81
1519693083
Интересно
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igormaddog
1519697142
Да как так то?!Два центральных защитника сломаны!!!Кто играть то будет!!!
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starche
1519704162
Маргариновым крупно повезло.....жаль.
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