Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главные новости дня. Неймар пропустит матч с «Реалом», Васин не сыграет на ЧМ-2018

    Сборная России проведет товарищеские матчи против Чехии и Германии.

    Стал известен список судей, назначенных на матчи 21-го тура РФПЛ.

    В десятке лучших стадионов мира оказались две арены из России.

    Васин пропустит ЧМ-2018.

    Неймар не сможет сыграть в ответной игре против «Реала».

    «МЮ» и «Челси» помешают «Ливерпулю» купить Алиссона.

    «ПСЖ» может обменять Мбаппе на Коутиньо ради Неймара.

    Два игрока «Атлетико» уехали в китайский чемпионат.

    Стадион «Атлетика» может быть дисквалифицирован из-за стычек фанатов с болельщиками «Спартака».

    УЕФА введет в матчах четвертую замену.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.02.2018 21:32
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 27 февраля 2018, 07:02

      Маргариновым крупно повезло.....жаль.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 27 февраля 2018, 05:05

      Да как так то?!Два центральных защитника сломаны!!!Кто играть то будет!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 27 февраля 2018, 03:58

      Интересно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11