Главные новости дня. Неймар пропустит матч с «Реалом», Васин не сыграет на ЧМ-2018

Сборная России проведет товарищеские матчи против Чехии и Германии.

Стал известен список судей, назначенных на матчи 21-го тура РФПЛ.

В десятке лучших стадионов мира оказались две арены из России.

Васин пропустит ЧМ-2018.

Неймар не сможет сыграть в ответной игре против «Реала».

«МЮ» и «Челси» помешают «Ливерпулю» купить Алиссона.

«ПСЖ» может обменять Мбаппе на Коутиньо ради Неймара.

Два игрока «Атлетико» уехали в китайский чемпионат.

Стадион «Атлетика» может быть дисквалифицирован из-за стычек фанатов с болельщиками «Спартака».

УЕФА введет в матчах четвертую замену.