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  • УЕФА может дисквалифицировать стадион «Атлетика» за столкновения болельщиков перед матчем со «Спартаком»

УЕФА может дисквалифицировать стадион «Атлетика» за столкновения болельщиков перед матчем со «Спартаком»

26 февраля 2018, 16:49
16

УЕФА намерен досконально разобраться ситуации со столкновением болельщиков «Атлетика» и «Спартака», произошедшим в Бильбао 22 февраля накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

Организация запросила у испанской полиции дополнительную информацию об инциденте. УЕФА рассматривает вариант с наказанием обоих клубов. При этом наиболее серьезные последствия могут ожидать «Атлетик» – вплоть до дисквалификации стадиона «Сан Мамес».

Напомним, по итогам столкновений в Бильбао скончался один из полицейских. Причиной смерти стража порядка стал сердечный приступ.

Источник: Marca
Лига Европы Спартак Атлетик
Комментарии (16)
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Viper for CSKA
1519653210
Желательно басков от еврокубков отлучить на пару лет. Хотя судя по ситуации в лиге, они им и не светят. Поделом.
Ответить
Сильвербой
1519653270
Надеюсь УЕФА вынесет справедливое решение!
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84aivengo
1519654534
справедливо! сами нагнетали обстановку идиотскими маршами
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Ахимас Вельде
1519655525
И поднять испанцам цену за газ.
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СШГЭС
1519656602
А мой дед воевал за свободу Испании.
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Svoysvoemubrat
1519656886
А в Москве их как друзей принимали. Вот козлы.
Ответить
Полная Канистра
1519657483
хоть в этом справедливость восторжествует а то всё время на нас смотрели как на дикарей У себя в гадюшнике порядок наведите
Ответить
DOCTOR PENALTY
1519657686
Наказание должно быть справедливым и суровым. Футбол - это святое!
Ответить
alex kidn
1519658306
Збсь, если русские не виноваты, значит надо наказать обоих.
Ответить
OfaZavr
1519660563
ух ты даже не поверил в это сначала, но думаю лучше бы отлавливали отморозков и нормально обеспечивали безопасность ведь клуб здесь по сути не причем.
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