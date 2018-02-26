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    УЕФА может дисквалифицировать стадион «Атлетика» за столкновения болельщиков перед матчем со «Спартаком»

    УЕФА намерен досконально разобраться ситуации со столкновением болельщиков «Атлетика» и «Спартака», произошедшим в Бильбао 22 февраля накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

    Организация запросила у испанской полиции дополнительную информацию об инциденте. УЕФА рассматривает вариант с наказанием обоих клубов. При этом наиболее серьезные последствия могут ожидать «Атлетик» – вплоть до дисквалификации стадиона «Сан Мамес».

    Напомним, по итогам столкновений в Бильбао скончался один из полицейских. Причиной смерти стража порядка стал сердечный приступ.

    Источник: Marca

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    26.02.2018 16:49
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +20

      nassarog 26 февраля 2018, 23:16

      Посмотрим как оно обернутся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 26 февраля 2018, 21:44

      А что ...Спартак?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67296

      portero 26 февраля 2018, 20:51

      ну поглядим что будет, а то накажут опять наших,а про испанцев забудут..

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 26 февраля 2018, 19:27

      Что за маразм творится в спорте,,,,,,последнее время ,возьми ту же олимпиаду,,,За любое противозаконное действие должен отвечать человек совершивший это действие а не страна или клуб,,,,и все должно происходить по закону,,,суд а там виновен или нет,,,зачем изобретать велосипед????

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 18:56

      ух ты даже не поверил в это сначала, но думаю лучше бы отлавливали отморозков и нормально обеспечивали безопасность ведь клуб здесь по сути не причем.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 26 февраля 2018, 18:34

      Поворот на 180! УЕФА еще не безнадежна значит

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 26 февраля 2018, 18:18

      Збсь, если русские не виноваты, значит надо наказать обоих.

      5
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 18:08

      Наказание должно быть справедливым и суровым. Футбол - это святое!

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2018, 18:04

      хоть в этом справедливость восторжествует а то всё время на нас смотрели как на дикарей У себя в гадюшнике порядок наведите

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > sssrspartak 26 февраля 2018, 19:34

      не сомневаюсь как всегда нас первых накажут а они вторые и то малой кровью обойдутся со вторыми пальцем пожурят и всё

      3
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 26 февраля 2018, 17:54

      А в Москве их как друзей принимали. Вот козлы.

      5
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