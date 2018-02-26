УЕФА может дисквалифицировать стадион «Атлетика» за столкновения болельщиков перед матчем со «Спартаком»

УЕФА намерен досконально разобраться ситуации со столкновением болельщиков «Атлетика» и «Спартака», произошедшим в Бильбао 22 февраля накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

Организация запросила у испанской полиции дополнительную информацию об инциденте. УЕФА рассматривает вариант с наказанием обоих клубов. При этом наиболее серьезные последствия могут ожидать «Атлетик» – вплоть до дисквалификации стадиона «Сан Мамес».

Напомним, по итогам столкновений в Бильбао скончался один из полицейских. Причиной смерти стража порядка стал сердечный приступ.