Российские стадионы «Лужники» и «Санкт-Петербург» вошли в десятку лучших стадионов мира.

В расширенном списке было 27 арен, из которых путем голосования было отобрано десять. Жюри экспертов выберет лучший стадион и огласит результаты голосования 7 марта.

В топ-10 также вошли три стадиона из Турции и по одному из США, Румынии, Франции, Испании и Польши.

Here are 10 finalists of #StadiumOfTheYear Jury Award: Gaziantep Stadyumu, Luzhniki, @MBStadium, @StadyumSamsun, @zenit_spb Arena, @StadionSlaski, Stadionul Ion Oblemenco, @UArena, @Metropolitano and Sakarya Stadyumu. CONGRATULATIONS! pic.twitter.com/ihWhJIBwLj