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Sky Sports: Неймар пропустит три недели и не сыграет с «Реалом»

26 февраля 2018, 18:15
14

Нападающий «ПСЖ» Неймар не примет участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Бразилец повредил голеностоп в минувший уик-энд в поединке 27-го тура Лиги 1 против «Марселя» (3:0). Как сообщалось ранее, футболист избежал перелома и сегодня ему предстоит пройти углубленное медицинское обследование на предмет повреждения связок, по итогам которого должно стать понятно, сможет ли форвард сыграть с мадридцами.

Однако, по информации источника, уже сейчас ясно, что Неймар пропустит ближайшие три недели.

Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится во вторник, 6 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Источник: Skysports
Лига чемпионов Реал ПСЖ Неймар
Комментарии (14)
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Shogun
1519658455
Да и х...й с ним, одним словом петух бл9, такой же у...бан, как и его отец, ради бабла все продадут
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Viper for CSKA
1519658561
Не удивлюсь, если французы без него будут лучше смотреться. Никто не будет на себя одеяло тянуть. Но шансов у них не так много. Реал вцепится мертвой хваткой.
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Football06
1519658632
Конечно потеря для ПСЖ если это правда, а вы представьте ПСЖ пройдет Реал без Неймара, то что? Ведь Ди Ди Мария будет очень зол на реал и сконцентрирован на том чтобы отомстить, вот тогда и посмотрим кто кого и с кем когда почему зачем :-)
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Патронташ
1519659123
В таких играх настоящие профи и бойцы играют переломанными на заморозках. А этот понимая, что шансов у ПСЖ очень мало,просто "закосил". Потом еще в Реал и перейдет. Хапнет Перец с ним горя.Перед каждой игрой с Барселоной будет ветрянкой болеть.
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BRO_football
1519659215
Прощай Лига чемпионов!
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Татарин за ЦСКА
1519659351
Вот это шанс для Кавани.Если кавани наколотит реалу и выведет ПСЖ дальше,то всем сразу станет ясно,кто в Париже батя!!! P.S Неймару здоровья
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Александр ЗА
1519659559
Это плохо
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DeStar
1519659779
ждуууу игрууу уже
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яйва яйва
1519663034
Жаль!
Ответить
zigbert
1519669901
Посмотрим как ПСЖ сыграет с Реалом без Неймара.
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