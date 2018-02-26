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    Sky Sports: Неймар пропустит три недели и не сыграет с «Реалом»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар не примет участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

    Бразилец повредил голеностоп в минувший уик-энд в поединке 27-го тура Лиги 1 против «Марселя» (3:0). Как сообщалось ранее, футболист избежал перелома и сегодня ему предстоит пройти углубленное медицинское обследование на предмет повреждения связок, по итогам которого должно стать понятно, сможет ли форвард сыграть с мадридцами.

    Однако, по информации источника, уже сейчас ясно, что Неймар пропустит ближайшие три недели.

    Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится во вторник, 6 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    26.02.2018 18:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +982

      O-Z 1 марта 2018, 02:10

      Сдохни мразь обезьяна ты дикая. Хрусталь недооценённый

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 февраля 2018, 21:31

      Посмотрим как ПСЖ сыграет с Реалом без Неймара.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      яйва яйва 26 февраля 2018, 19:37

      Жаль!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 26 февраля 2018, 18:43

      Лежи Неймарчик,если ПСЖ не победит Реала ты как всегда ты лучший в мире,и ещё один год будешь любимчиком араба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 26 февраля 2018, 18:42

      ждуууу игрууу уже

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 26 февраля 2018, 18:39

      Это плохо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 26 февраля 2018, 18:38

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 26 февраля 2018, 18:35

      Вот это шанс для Кавани.Если кавани наколотит реалу и выведет ПСЖ дальше,то всем сразу станет ясно,кто в Париже батя!!!
      P.S Неймару здоровья

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > Татарин за ЦСКА 26 февраля 2018, 18:48

      Скорее для Мбаппе

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 26 февраля 2018, 18:33

      Прощай Лига чемпионов!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 26 февраля 2018, 18:32

      В таких играх настоящие профи и бойцы играют переломанными на заморозках. А этот понимая, что шансов у ПСЖ очень мало,просто "закосил". Потом еще в Реал и перейдет. Хапнет Перец с ним горя.Перед каждой игрой с Барселоной будет ветрянкой болеть.

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