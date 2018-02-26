Sky Sports: Неймар пропустит три недели и не сыграет с «Реалом»

Нападающий «ПСЖ» Неймар не примет участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Бразилец повредил голеностоп в минувший уик-энд в поединке 27-го тура Лиги 1 против «Марселя» (3:0). Как сообщалось ранее, футболист избежал перелома и сегодня ему предстоит пройти углубленное медицинское обследование на предмет повреждения связок, по итогам которого должно стать понятно, сможет ли форвард сыграть с мадридцами.

Однако, по информации источника, уже сейчас ясно, что Неймар пропустит ближайшие три недели.

Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится во вторник, 6 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.