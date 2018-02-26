Сборная России осенью проведет контрольные матчи с Чехией и Германией

РФС достиг договоренности о проведении двух товарищеских матчей осенью этого года.

10 сентября сборная России сыграют на своем поле против Чехии, а 15 ноября на выезде встретятся с Германией.

Таким образом стал известен окончательный график контрольных поединков национальной команды, включая Лигу наций, на 2018 год.

23 марта. Россия – Бразилия (Москва)

27 марта. Россия – Франция (Санкт-Петербург)

30 мая. Австрия – Россия (Инсбрук)

5 июня. Россия – Турция (Москва)

7 сентября. Турция – Россия. (Лига наций)

10 сентября. Россия – Чехия

11 октября. Россия – Швеция (Лига наций)

14 октября. Россия – Турция (Лига наций)

15 ноября. Германия – Россия

20 ноября. Швеция – Россия (Лига наций)

Также в рамках группового этапа чемпионата мира-2018 россияне 14 июня встретятся с Саудовской Аравией, 20 июня – с Египтом и 25 июня – с Уругваем.