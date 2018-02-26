Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сборная России осенью проведет контрольные матчи с Чехией и Германией

Сборная России осенью проведет контрольные матчи с Чехией и Германией

26 февраля 2018, 14:42
8

РФС достиг договоренности о проведении двух товарищеских матчей осенью этого года.

10 сентября сборная России сыграют на своем поле против Чехии, а 15 ноября на выезде встретятся с Германией.

Таким образом стал известен окончательный график контрольных поединков национальной команды, включая Лигу наций, на 2018 год.

23 марта. Россия – Бразилия (Москва)

27 марта. Россия – Франция (Санкт-Петербург)

30 мая. Австрия – Россия (Инсбрук)

5 июня. Россия – Турция (Москва)

7 сентября. Турция – Россия. (Лига наций)

10 сентября. Россия – Чехия

11 октября. Россия – Швеция (Лига наций)

14 октября. Россия – Турция (Лига наций)

15 ноября. Германия – Россия

20 ноября. Швеция – Россия (Лига наций)

Также в рамках группового этапа чемпионата мира-2018 россияне 14 июня встретятся с Саудовской Аравией, 20 июня – с Египтом и 25 июня – с Уругваем.

Источник: РФС
Товарищеские матчи Россия
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1519645710
Неплохие соперники, есть чему поучиться
Ответить
Боцман59rus
1519645857
желательно черчесу 30 Мая остаться в Инсбруке и не позорить сборную своим присутствием на мировом футбольном празднике
Ответить
Shogun
1519646772
10 поражений обеспеченны, если конечно супер тренера не отправят усы отращивать дальше, самый худший тренер в футбольной истории сборной
Ответить
Сильвербой
1519647416
А нельзя было соперников подобрать по уровню!? ))
Ответить
GermanVo
1519647632
Чехи по примеру биатлонистов своих могут закрыситься
Ответить
retiremen
1519649598
Боюсь, что германия может нанести нам сокрушимое поражение....
Ответить
Viper for CSKA
1519653457
А обязательно немцев. РФС думает, что позора на ЧМ нашим будет мало? Нужен ещё разгром от второго состава немцев в товарнике?
Ответить
zigbert
1519664756
Откровенно слабых соперников нет.
Ответить
Главные новости
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
22:13
1
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
22:08
2
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
21:57
1
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
21:41
1
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
5
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
6
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
27
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
22
Все новости
Все новости
«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»
22:30
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
22:19
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
6
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
20:59
2
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
20:40
4
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
27
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
20:00
1
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
19:15
1
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
19:07
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
3
Виейра нашел работу в Африке
17:26
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
5
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+