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    Сборная России осенью проведет контрольные матчи с Чехией и Германией

    РФС достиг договоренности о проведении двух товарищеских матчей осенью этого года.

    10 сентября сборная России сыграют на своем поле против Чехии, а 15 ноября на выезде встретятся с Германией.

    Таким образом стал известен окончательный график контрольных поединков национальной команды, включая Лигу наций, на 2018 год.

    23 марта. Россия – Бразилия (Москва)

    27 марта. Россия – Франция (Санкт-Петербург)

    30 мая. Австрия – Россия (Инсбрук)

    5 июня. Россия – Турция (Москва)

    7 сентября. Турция – Россия. (Лига наций)

    10 сентября. Россия – Чехия

    11 октября. Россия – Швеция (Лига наций)

    14 октября. Россия – Турция (Лига наций)

    15 ноября. Германия – Россия

    20 ноября. Швеция – Россия (Лига наций)

    Также в рамках группового этапа чемпионата мира-2018 россияне 14 июня встретятся с Саудовской Аравией, 20 июня – с Египтом и 25 июня – с Уругваем.

    Источник: РФС

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    26.02.2018 14:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 февраля 2018, 20:05

      Откровенно слабых соперников нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 26 февраля 2018, 16:57

      А обязательно немцев. РФС думает, что позора на ЧМ нашим будет мало? Нужен ещё разгром от второго состава немцев в товарнике?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +691

      retiremen 26 февраля 2018, 15:53

      Боюсь, что германия может нанести нам сокрушимое поражение....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1722

      GermanVo 26 февраля 2018, 15:20

      Чехи по примеру биатлонистов своих могут закрыситься

      -1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 26 февраля 2018, 15:16

      А нельзя было соперников подобрать по уровню!? ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 26 февраля 2018, 15:06

      10 поражений обеспеченны, если конечно супер тренера не отправят усы отращивать дальше, самый худший тренер в футбольной истории сборной

      9
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    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 26 февраля 2018, 14:50

      желательно черчесу 30 Мая остаться в Инсбруке и не позорить сборную своим присутствием на мировом футбольном празднике

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 14:48

      Неплохие соперники, есть чему поучиться

      0
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