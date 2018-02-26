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    Marca: УЕФА в скором времени введет четвертую замену

    УЕФА в скором времени намерен утвердить решение о введении четвертой замены по ходу матча.

    Организация обеспокоена здоровьем футболистов из-за большой нагрузки, вызванной насыщенностью календаря, который вряд ли будет сокращен. Это вынуждает УЕФА к мерам, одной из которых должна стать четвертая замена.

    После проведения исследования на молодежных турнирах в прошлом и позапрошлом годах, на которых было разрешено вносить четвертое изменение в состав по ходу матча, в УЕФА, похоже, решило ввести еще одну замену во всех своих соревнованиях.

    Источник: Marca

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    26.02.2018 15:43
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 февраля 2018, 20:34

      Тут есть свои плюсы и свои минусы, но плюсов больше.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 18:41

      вполне разумно, особенно нужна она бывает когда игрок получает травму а тренер уже все замены израсходовал и приходиться играть в меньшинстве.

      3
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      Рейтинг: +101

      Stalin XP 26 февраля 2018, 17:50

      А почему инициатива исходит от УЕФА? А другие ассоциации? В Южной Америке, получается, по другим правилам играть будут?

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 26 февраля 2018, 17:44

      Так и до хоккейных смен дойти можно.

      1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 26 февраля 2018, 17:20

      Это вода на мельничное колесо богатых команд. У которых топ-игрокам приходится и лавку полирнуть. И конечно иметь возможность выпустить 4-х игроков топ-уровня на замену - это именно то, что надо. А вот клубам у которых нет таких средств это будет гвоздем в череп.

      3
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 26 февраля 2018, 16:29

      Если эта замена будет возможна только в овертайме, то вполне грамотное решение.

      2
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 26 февраля 2018, 16:22

      Конечно 4 замена это хорошо , но весьма слабое решение ... В современном футболе слишком большое количество матчей , игроки выдыхаются - в некоторых матчах , концовки игр смотреть скучно , так как игроки уже не в силах нормально передвигаться по полю , травмируются часто ... Для того что бы была бы в этом реальная польза , можно сделать куда более интересные меры , не затрачивая время на лишние замены ... Менять по два- три игрока разом , или например разрешить перестановки в составе в перерыве матча , без использования замен ... Такие меры реально решили бы проблему , сделали бы футбол более тактически гибким , скоростным ...

      0
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ > К.Серж.А 26 февраля 2018, 21:33

      Я чё то нихрена нее понял тебя

      0
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > ТИНКИ-ВИНКИ 26 февраля 2018, 22:48

      Просто написал , что для выдвинутой проблемы , мера по ее устранению , какая то слабоватая , четвертая замена почти нечего не изменит

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      Рейтинг: +1055

      3ton 26 февраля 2018, 16:12

      Бедные ,устают 2 матча в неделю играть.
      В других видах спорта почему-то не ноют

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      Рейтинг: +178

      spamo77 > 3ton 26 февраля 2018, 17:34

      это в каких не ноют,на вскидку хоккей,баскет,амер.фут везде играют с немереным кол-ом замен

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > spamo77 26 февраля 2018, 19:47

      и сколько там матчей в чемпионате?

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 февраля 2018, 15:57

      По мне, так не плохая инициатива! Будут, конечно, возражения по вопросу затраченного времени на замены...
      Разберутся, примут, утвердят и никого не спросят... Может и к лучшему))

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > klifS 26 февраля 2018, 16:51

      Примерно так! Просто и эффективно!

      5
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      Рейтинг: +178

      spamo77 > klifS 26 февраля 2018, 17:42

      да отличный вариант,в добавленное только если вынужденную

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 26 февраля 2018, 15:53

      А я думаю это хорошо.Ведь выйдут 4 новых,не уставших игрока на второй тайм,побольше голов увидим,свежести и боевой игры!!!Меньше травм и усталости!!!

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