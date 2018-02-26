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Marca: УЕФА в скором времени введет четвертую замену

26 февраля 2018, 15:43
18

УЕФА в скором времени намерен утвердить решение о введении четвертой замены по ходу матча.

Организация обеспокоена здоровьем футболистов из-за большой нагрузки, вызванной насыщенностью календаря, который вряд ли будет сокращен. Это вынуждает УЕФА к мерам, одной из которых должна стать четвертая замена.

После проведения исследования на молодежных турнирах в прошлом и позапрошлом годах, на которых было разрешено вносить четвертое изменение в состав по ходу матча, в УЕФА, похоже, решило ввести еще одну замену во всех своих соревнованиях.

Источник: Marca
Европа
Комментарии (18)
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DOCTOR PENALTY
1519649146
И ВМЕСТО МЯЧА ШАЙБУ!
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Татарин за ЦСКА
1519649592
А я думаю это хорошо.Ведь выйдут 4 новых,не уставших игрока на второй тайм,побольше голов увидим,свежести и боевой игры!!!Меньше травм и усталости!!!
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insider_retro
1519649829
По мне, так не плохая инициатива! Будут, конечно, возражения по вопросу затраченного времени на замены... Разберутся, примут, утвердят и никого не спросят... Может и к лучшему))
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3ton
1519650771
Бедные ,устают 2 матча в неделю играть. В других видах спорта почему-то не ноют
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Добрый Бобер
1519651746
Если эта замена будет возможна только в овертайме, то вполне грамотное решение.
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Manilov
1519654857
Это вода на мельничное колесо богатых команд. У которых топ-игрокам приходится и лавку полирнуть. И конечно иметь возможность выпустить 4-х игроков топ-уровня на замену - это именно то, что надо. А вот клубам у которых нет таких средств это будет гвоздем в череп.
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Приус
1519656243
Так и до хоккейных смен дойти можно.
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Stalin XP
1519656613
А почему инициатива исходит от УЕФА? А другие ассоциации? В Южной Америке, получается, по другим правилам играть будут?
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OfaZavr
1519659717
вполне разумно, особенно нужна она бывает когда игрок получает травму а тренер уже все замены израсходовал и приходиться играть в меньшинстве.
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zigbert
1519666492
Тут есть свои плюсы и свои минусы, но плюсов больше.
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