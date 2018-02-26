Marca: УЕФА в скором времени введет четвертую замену

УЕФА в скором времени намерен утвердить решение о введении четвертой замены по ходу матча.

Организация обеспокоена здоровьем футболистов из-за большой нагрузки, вызванной насыщенностью календаря, который вряд ли будет сокращен. Это вынуждает УЕФА к мерам, одной из которых должна стать четвертая замена.

После проведения исследования на молодежных турнирах в прошлом и позапрошлом годах, на которых было разрешено вносить четвертое изменение в состав по ходу матча, в УЕФА, похоже, решило ввести еще одну замену во всех своих соревнованиях.