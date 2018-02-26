«ПСЖ» готов обменять Мбаппе на Коутиньо ради Неймара

«ПСЖ» готов предложить «Барселоне» нападающего Килиана Мбаппе с доплатой в обмен на хавбека Филиппе Коутиньо, сообщает El Pais.

По информации источника, парижане намерены пойти на такой шаг из-за форварда Неймара, который чувствует себя неудобно, играя в одной команде со своим потенциальным соперником в борьбе за «Золотой мяч».

«ПСЖ» готов отпустить 19-летнего футболиста, если им удастся заполучить Коутиньо, являющегося другом и партнером Неймара по сборной Бразилии.

Напомним, Мбаппе перешел в парижский клуб из «Монако» на правах аренды прошлым летом с правом выкупа за 180 миллионов евро по завершении текущего сезона. Коутиньо перебрался в «Барселону» из «Ливерпуля» в минувшем месяце.