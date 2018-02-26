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«ПСЖ» готов обменять Мбаппе на Коутиньо ради Неймара

26 февраля 2018, 14:26
24

«ПСЖ» готов предложить «Барселоне» нападающего Килиана Мбаппе с доплатой в обмен на хавбека Филиппе Коутиньо, сообщает El Pais.

По информации источника, парижане намерены пойти на такой шаг из-за форварда Неймара, который чувствует себя неудобно, играя в одной команде со своим потенциальным соперником в борьбе за «Золотой мяч».

«ПСЖ» готов отпустить 19-летнего футболиста, если им удастся заполучить Коутиньо, являющегося другом и партнером Неймара по сборной Бразилии.

Напомним, Мбаппе перешел в парижский клуб из «Монако» на правах аренды прошлым летом с правом выкупа за 180 миллионов евро по завершении текущего сезона. Коутиньо перебрался в «Барселону» из «Ливерпуля» в минувшем месяце.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Испания. Примера Барселона ПСЖ Коутиньо Филиппе Неймар Мбаппе Килиан
Комментарии (24)
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DOCTOR PENALTY
1519644801
Неймар ввергает постепенно ПСЖ в хаос
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+50/-50
1519644965
Килиан влетел. Стал заложником. Так и карьера может пойти по пи@де. Сидел бы в Монако и пожинал лавры. А Неймар-су.ка.
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insider_retro
1519644971
Сложные комбинации в угоду одному игроку, не принесут успеха и пользы клубу!
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Jenea83
1519645375
забыли только самого Коутинью спросить как он на это смотрит))
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Боцман59rus
1519645467
этой сборной бразилии на елисейских полях, победа в ЛЧ светит только в игре на компьютерных симуляторах
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Shogun
1519646689
Его еще надо выкупить сначала, а если в борьбу включится МС и предложит пускай 200 млн и уедет он в Англию
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Сильвербой
1519647774
Для Мбапе это лучший из возможных вариантов!!! С ПСЖ он обречен громить Анжеры, не более!!!
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FCSM555
1519654013
такая бредятина!!! уже не знают что писать. ради неймара готовы обменять игрока на игрока, то неймар перейдёт в реал если те избавятся от роналду ну и т.д и т.п такое ощущение что неймар владелец псж и реала. короче пишут всю хрень.
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dok66
1519658103
"Неймар чувствует себя неудобно" в борьбе за мяч с Мбаппе ! Что за хрень! А еще в Реал собрался . А там Роналду ! Он тоже будет чувствовать себя неудобно )))
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OfaZavr
1519658970
чушь несусветная высосанная из пальца.
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