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    «ПСЖ» готов обменять Мбаппе на Коутиньо ради Неймара

    «ПСЖ» готов предложить «Барселоне» нападающего Килиана Мбаппе с доплатой в обмен на хавбека Филиппе Коутиньо, сообщает El Pais.

    По информации источника, парижане намерены пойти на такой шаг из-за форварда Неймара, который чувствует себя неудобно, играя в одной команде со своим потенциальным соперником в борьбе за «Золотой мяч».

    «ПСЖ» готов отпустить 19-летнего футболиста, если им удастся заполучить Коутиньо, являющегося другом и партнером Неймара по сборной Бразилии.

    Напомним, Мбаппе перешел в парижский клуб из «Монако» на правах аренды прошлым летом с правом выкупа за 180 миллионов евро по завершении текущего сезона. Коутиньо перебрался в «Барселону» из «Ливерпуля» в минувшем месяце.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.02.2018 14:26
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +37

      elvira020473 27 февраля 2018, 16:48

      раньше так меняли квартиру,на авто с доплатой на гараж

      0
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 26 февраля 2018, 21:30

      Мне кажется Петуху это всё по приколу. Скоро власти Парижа начнут расселять городской квартал, где он проживает, так как ему не удобно, когда рядом живут не бразильцы.

      0
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 26 февраля 2018, 21:15

      "Неймар чувствует себя неудобно...".
      Какие у них организмы нежные

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 февраля 2018, 20:01

      ПСЖ надо как можно быстрее освобождаться от Немара, иначе он весь состав перекроит.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 18:29

      чушь несусветная высосанная из пальца.

      4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 26 февраля 2018, 18:15

      "Неймар чувствует себя неудобно" в борьбе за мяч с Мбаппе ! Что за хрень! А еще в Реал собрался . А там Роналду ! Он тоже будет чувствовать себя неудобно )))

      4
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      Рейтинг: +75

      FCSM555 26 февраля 2018, 17:06

      такая бредятина!!! уже не знают что писать. ради неймара готовы обменять игрока на игрока, то неймар перейдёт в реал если те избавятся от роналду ну и т.д и т.п такое ощущение что неймар владелец псж и реала. короче пишут всю хрень.

      4
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 26 февраля 2018, 17:01

      Тогда ПСЖ кончится. Променять талантливейшего француза на очередного бразильца. Не понимаю, как до такого можно додуматься. В таком случае ждём результат одного матча с прошлого ЧМ в исполнении бразильцев в противостоянии ПСЖ с той же Баварией. Будет очередная демонстрация бразильского характера, только на этот раз с петухом в составе.

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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 26 февраля 2018, 16:23

      Для Барсы такой расклад выгоднее всего - взять в команду более дорогого, молодого и перспективного игрока, так ещё и с доплатой)))

      2
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      Рейтинг: +20

      Adjarov07 26 февраля 2018, 16:14

      Кто придумывает такие новости ? ПСЖ готов обменять.... Как будто барса такой сидит и ждёт когда ПСЖ будет готов ...

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