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    «МЮ» и «Челси» составят конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за голкипера «Ромы»

    Голкипер «Ромы» Алисон продолжает привлекать к себе внимание представителей клубов английской Премьер-лиги. Ранее сообщалось, что бразилец может перебраться летом в «Ливерпуль». Теперь конкуренцию им могут составить «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    Два последних клуба рискуют летом потерять своих основных голкиперов – на Давида Де Хеа и Тибо Куртуа претендует мадридский «Реал».

    В текущем сезоне 25-летний вратарь провел 26 матчей в итальянской Серии А.

    Источник: Mirror.co.uk

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    26.02.2018 11:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 26 февраля 2018, 14:06

      А зачем он им?
      У одних есть Куртуа,а Алисон на роль запасного врятли согласится,а у МЮ два классных вратаря...так что остаётся только Ливер

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      Рейтинг: +206

      allkeeper > Михаил Шевченко 27 февраля 2018, 10:33

      так Куртуа может в Реал свалить

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко > allkeeper 27 февраля 2018, 11:06

      А может и не свалить))
      Лучше эти 40 лямов потратить на бонусы для него чем рисковать с Алисоном

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 февраля 2018, 11:15

      а ливерпулю вратарь очень необходим

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      Рейтинг: +627

      Xiko > серега кашин 26 февраля 2018, 14:05

      У Ливера же хороший вратарь. Молодой, 24 года) Не думаю, что нужен, вот если Кортуа уйдет из Челси, будет очень плохо, а мне кажется он уйдет.

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