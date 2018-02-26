«МЮ» и «Челси» составят конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за голкипера «Ромы»

Голкипер «Ромы» Алисон продолжает привлекать к себе внимание представителей клубов английской Премьер-лиги. Ранее сообщалось, что бразилец может перебраться летом в «Ливерпуль». Теперь конкуренцию им могут составить «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Два последних клуба рискуют летом потерять своих основных голкиперов – на Давида Де Хеа и Тибо Куртуа претендует мадридский «Реал».

В текущем сезоне 25-летний вратарь провел 26 матчей в итальянской Серии А.