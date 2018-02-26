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    «Челси» и «Барселона» интересуются 19-летним форвардом «Интера»

    «Челси» и «Барселона» заинтересованы в приобретении нападающего «Интера» Янна Карамо.

    Прогресс 19-летнего игрока не остался незамеченным лондонцами и сине-гранатовыми, которые даже отправили скаутов, чтобы понаблюдать за французом.

    Карамо перешел в стан «нерадзурри» из «Кана» в прошлом августе на правах аренды с правом обязательного выкупа летом 2019 года. После этого футболист подпишет с миланцами полноценный двухлетний контракт.

    В нынешнем сезоне Карамо принял участие в восьми матчах за основную команду «Интера», отметившись одним голом.

    Источник: Football Italia

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    26.02.2018 16:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 26 февраля 2018, 16:52

      Не рановато ли? Хотя возможно это очередные игры агента.

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