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«Челси» и «Барселона» интересуются 19-летним форвардом «Интера»

26 февраля 2018, 16:12
1

«Челси» и «Барселона» заинтересованы в приобретении нападающего «Интера» Янна Карамо.

Прогресс 19-летнего игрока не остался незамеченным лондонцами и сине-гранатовыми, которые даже отправили скаутов, чтобы понаблюдать за французом.

Карамо перешел в стан «нерадзурри» из «Кана» в прошлом августе на правах аренды с правом обязательного выкупа летом 2019 года. После этого футболист подпишет с миланцами полноценный двухлетний контракт.

В нынешнем сезоне Карамо принял участие в восьми матчах за основную команду «Интера», отметившись одним голом.

Источник: Football Italia
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Интер Барселона Челси Карамо Янн
Комментарии (1)
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Viper for CSKA
1519653145
Не рановато ли? Хотя возможно это очередные игры агента.
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