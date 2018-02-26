«Челси» и «Барселона» интересуются 19-летним форвардом «Интера»

«Челси» и «Барселона» заинтересованы в приобретении нападающего «Интера» Янна Карамо.

Прогресс 19-летнего игрока не остался незамеченным лондонцами и сине-гранатовыми, которые даже отправили скаутов, чтобы понаблюдать за французом.

Карамо перешел в стан «нерадзурри» из «Кана» в прошлом августе на правах аренды с правом обязательного выкупа летом 2019 года. После этого футболист подпишет с миланцами полноценный двухлетний контракт.

В нынешнем сезоне Карамо принял участие в восьми матчах за основную команду «Интера», отметившись одним голом.