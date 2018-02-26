Рами сожалеет о травме Неймара

Защитник «Марселя» Адиль Рами выразил сожаление относительно травмы нападающего «ПСЖ» Неймара, которая была получена бразильцем в матче 27-го тура чемпионата Франции между этими командами (0:3).

«Я разочарован результатом встречи. «ПСЖ» наказал нас за собственные ошибки. Но на этой неделе у нас будет шанс взять реванш.

Неймар? Мне жаль его. Конечно, всегда лучше играть против команды, в которой нет лидера, но «ПСЖ» является нашим соперником, а не врагом», – приводит слова Рами L'Equipe.

Неймар травмировался в концовке встречи на 80-й минуте, неудачно подставив ногу в борьбе за мяч. Парижане остались в меньшинстве после того, как бразилец покинул поле, так как уже использовали все замены к тому моменту.