Серия А. «Лацио» разгромил «Сассуоло», в матче два удаления; «Фиорентина» обыграла «Кьево» и другие результаты

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Лацио» разгромил «Сассуоло» со счетом 3:0.
Дублем отметился нападающий римлян Чиро Иммобиле, один мяч забил хавбек Сергей Милинкович-Савич.
Римляне набрали 52 очка и вернулись на третье место в таблице, «Сассуоло» с 23 очками идет на 16 месте.
Чемпионат Италии. Серия А. 26-й тур
Голы: 0:1 – Милинкович-Савич, 7; 0:2 – Иммобиле (с пенальти), 31; 0:3 – Иммобиле, 47.
Удаления: Берарди, 55 – Марусич, 62.
Голы: 1:0 – Валоти, 12; 1:1 – Вьянг, 49; 2:1 – Валоти, 77.
Сампдория – Удинезе – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Сильвестре, 35; 2:0 – Сапата, 83; 2:1 – Сильвестре (в свои ворота), 90+5.
Фиорентина – Кьево – 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Бираги, 6.
Источник: Бомбардир.ру