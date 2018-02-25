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    Серия А. «Лацио» разгромил «Сассуоло», в матче два удаления; «Фиорентина» обыграла «Кьево» и другие результаты

    В матче 26-го тура чемпионата Италии «Лацио» разгромил «Сассуоло» со счетом 3:0.

    Дублем отметился нападающий римлян Чиро Иммобиле, один мяч забил хавбек Сергей Милинкович-Савич.

    Римляне набрали 52 очка и вернулись на третье место в таблице, «Сассуоло» с 23 очками идет на 16 месте.

    Чемпионат Италии. Серия А. 26-й тур

    Сассуоло – Лацио – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Милинкович-Савич, 7; 0:2 – Иммобиле (с пенальти), 31; 0:3 – Иммобиле, 47.

    Удаления: Берарди, 55 – Марусич, 62.

    Верона – Торино – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Валоти, 12; 1:1 – Вьянг, 49; 2:1 – Валоти, 77.

    Сампдория – Удинезе – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сильвестре, 35; 2:0 – Сапата, 83; 2:1 – Сильвестре (в свои ворота), 90+5.

    Фиорентина – Кьево – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бираги, 6.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2018 18:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 25 февраля 2018, 19:17

      Лацио с Чиро и без него вообще 2 разные команды, а 100 млн Белотти, так играть и не научился

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