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Фиорентина - Кьево

25.02.2018, Воскресенье, 17:00 мск Флоренция, стадион Артемио Франки Италия. Серия А, 26 тур Фиорентина - Кьево
Италия. Серия А (2017/2018)
7 тур
1 октября, воскресенье 16:00 Кьево 2:1 Фиорентина
Италия. Серия А (2016/2017)
21 тур
21 января, суббота 20:00 Кьево 0:3 Фиорентина
2 тур
28 августа, воскресенье 21:45 Фиорентина 1:0 Кьево
Италия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
11 января, среда 19:30 Фиорентина 1:0 Кьево
Италия. Серия А (2015/2016)
36 тур
30 апреля, суббота 21:45 Кьево 0:0 Фиорентина
17 тур
20 декабря, воскресенье 17:00 Фиорентина 2:0 Кьево
Италия. Серия А (2014/2015)
38 тур
31 мая, воскресенье 21:45 Фиорентина 3:0 Кьево
19 тур
18 января, воскресенье 17:00 Кьево 1:2 Фиорентина
Италия. Серия А (2013/2014)
28 тур
16 марта, воскресенье 23:45 Фиорентина 3:1 Кьево
9 тур
27 октября, воскресенье 18:00 Кьево 1:2 Фиорентина
Италия. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
8 января, среда 23:59 Фиорентина 2:0 Кьево
Италия. Серия А (2012/2013)
27 тур
3 марта, воскресенье 18:00 Фиорентина 2:1 Кьево
8 тур
21 октября, воскресенье 17:00 Кьево 1:1 Фиорентина
Италия. Серия А (2011/2012)
30 тур
1 апреля, воскресенье 17:00 Фиорентина 1:2 Кьево
11 тур
6 ноября, воскресенье 18:00 Кьево 1:0 Фиорентина
Италия. Серия А (2010/2011)
29 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Кьево 0:1 Фиорентина
10 тур
7 ноября, воскресенье 14:30 Фиорентина 1:0 Кьево
Италия. Серия А (2009/2010)
35 тур
25 апреля, воскресенье 17:00 Фиорентина 0:2 Кьево
16 тур
13 декабря, воскресенье 17:00 Кьево 2:1 Фиорентина
Италия. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
14 января, четверг 18:00 Фиорентина 3:2 Кьево
Италия. Серия А (2008/2009)
25 тур
22 февраля, воскресенье 17:00 Фиорентина 2:1 Кьево
6 тур
5 октября, воскресенье 17:00 Кьево 0:2 Фиорентина
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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