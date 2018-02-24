Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Герту», «Штутгарт» победил «Айнтрахт»

В матче 24-го тура чемпионата Германии «Бавария» сыграла вничью с «Гертой» 0:0.
Команда из Мюнхена осталась на первом месте в таблице, набрав 60 очков. У ближайшего конкурента «Боруссии Д» 40 очков.
«Герта» с 31 очком идет на 11 месте.
С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 24-й тур
Ганновер-96 – Боруссия М – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Крамер, 72.
Хоффенхайм – Фрайбург – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Крамарич, 57; 1:1 – Петерсен (с пенальти), 66.
Штутгарт – Айнтрахт – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Томми, 13.
Источник: Бомбардир.ру