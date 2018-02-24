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    Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Герту», «Штутгарт» победил «Айнтрахт»

    В матче 24-го тура чемпионата Германии «Бавария» сыграла вничью с «Гертой» 0:0.

    Команда из Мюнхена осталась на первом месте в таблице, набрав 60 очков. У ближайшего конкурента «Боруссии Д» 40 очков.

    «Герта» с 31 очком идет на 11 месте.

    С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 24-й тур

    Бавария – Герта – 0:0

    Ганновер-96 – Боруссия М – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Крамер, 72.

    Хоффенхайм – Фрайбург – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Крамарич, 57; 1:1 – Петерсен (с пенальти), 66.

    Штутгарт – Айнтрахт – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Томми, 13.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2018 19:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 24 февраля 2018, 19:34

      Бавария дурака валяла.

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