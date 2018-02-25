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Бавария - Герта

24.02.2018, Суббота, 17:30 мск Мюнхен, стадион Альянц Арена Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Германия. Бундеслига, 24 тур Бавария - Герта
Германия. Бундеслига (2017/2018)
7 тур
1 октября, воскресенье 16:30 Герта 2:2 Бавария
Германия. Бундеслига (2016/2017)
21 тур
18 февраля, суббота 17:30 Герта 1:1 Бавария
4 тур
21 сентября, среда 21:00 Бавария 3:0 Герта
Германия. Бундеслига (2015/2016)
31 тур
23 апреля, суббота 16:30 Герта 0:2 Бавария
14 тур
28 ноября, суббота 17:30 Бавария 2:0 Герта
Германия. Бундеслига (2014/2015)
30 тур
25 апреля, суббота 19:30 Бавария 1:0 Герта
13 тур
29 ноября, суббота 17:30 Герта 0:1 Бавария
Германия. Бундеслига (2013/2014)
27 тур
25 марта, вторник 23:00 Герта 1:3 Бавария
10 тур
26 октября, суббота 17:30 Бавария 3:2 Герта
Германия. Бундеслига (2011/2012)
26 тур
17 марта, суббота 21:30 Герта 0:6 Бавария
9 тур
15 октября, суббота 17:30 Бавария 4:0 Герта
Германия. Бундеслига (2009/2010)
34 тур
8 мая, суббота 17:30 Герта 1:3 Бавария
17 тур
19 декабря, суббота 17:30 Бавария 5:2 Герта
Германия. Бундеслига (2008/2009)
20 тур
14 февраля, суббота 17:30 Герта 2:1 Бавария
3 тур
31 августа, воскресенье 19:00 Бавария 4:1 Герта
Германия. Бундеслига (2007/2008)
34 тур
17 мая, суббота 17:30 Бавария 4:1 Герта
17 тур
15 декабря, суббота 17:30 Герта 0:0 Бавария
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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    Рейтинг: +112

    ПаХан638 24 февраля 2018, 19:23

    Понятно, на этом сайте как не было текстовых трансляций никогда так и нет.....

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