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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Герта
Бавария - Герта: обзор матча 24 февраля 2018
Бавария
24.02.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Герта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Бавария
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
4-1-3-2
26
Ульрайх
25
Зюле
5
Алаба
15
Хуммельс
13
Рафинья
88
Мартинес
6
Алькантара
10
Роббен
7
Рибери
9
Левандовски
13
Мюллер
3-2-1-1-2
22
Ярстейн
33
Торунарига
28
Лустенбергер
4
Штарк
22
Пекарик
21
Платтенхардт
16
Дарида
7
Леки
8
Калу
9
Зелке
Остались в запасе
Бавария
Герта
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Бавария - Герта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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