Хоффенхайм - Фрайбург

|7 тур
|1 октября, воскресенье
|14:30
|Фрайбург
|3:2
|Хоффенхайм
|7 тур
|1 октября, воскресенье
|14:30
|Фрайбург
|3:2
|Хоффенхайм
|24 тур
|11 марта, суббота
|17:30
|Фрайбург
|1:1
|Хоффенхайм
|7 тур
|15 октября, суббота
|16:30
|Хоффенхайм
|2:1
|Фрайбург
|22 тур
|21 февраля, суббота
|17:30
|Фрайбург
|1:1
|Хоффенхайм
|5 тур
|23 сентября, вторник
|22:00
|Хоффенхайм
|3:3
|Фрайбург
|20 тур
|8 февраля, суббота
|18:30
|Фрайбург
|1:1
|Хоффенхайм
|3 тур
|24 августа, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|3:3
|Фрайбург
|20 тур
|2 февраля, суббота
|18:30
|Хоффенхайм
|2:1
|Фрайбург
|3 тур
|16 сентября, воскресенье
|17:30
|Фрайбург
|5:3
|Хоффенхайм
|31 тур
|15 апреля, воскресенье
|19:30
|Фрайбург
|0:0
|Хоффенхайм
|14 тур
|26 ноября, суббота
|18:30
|Хоффенхайм
|1:1
|Фрайбург
|29 тур
|9 апреля, суббота
|17:30
|Фрайбург
|3:2
|Хоффенхайм
|12 тур
|14 ноября, воскресенье
|17:30
|Хоффенхайм
|0:1
|Фрайбург
|28 тур
|28 марта, воскресенье
|17:30
|Хоффенхайм
|1:1
|Фрайбург
|11 тур
|1 ноября, воскресенье
|17:30
|Фрайбург
|0:1
|Хоффенхайм
|1/16 финала
|24 сентября, среда
|22:30
|Фрайбург
|3:1
|Хоффенхайм
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бавария
|34
|27
|3
|4
|92:28
|+64
|84
|2.
|Шальке-04
|34
|18
|9
|7
|53:37
|+16
|63
|3.
|Хоффенхайм
|34
|15
|10
|9
|66:48
|+18
|55
|4.
|Боруссия Д
|34
|15
|10
|9
|64:47
|+17
|55
|5.
|Байер
|34
|15
|10
|9
|58:44
|+14
|55
|6.
|РБ Лейпциг
|34
|15
|8
|11
|57:53
|+4
|53
|7.
|Штутгарт
|34
|15
|6
|13
|36:36
|0
|51
|8.
|Айнтрахт Ф
|34
|14
|7
|13
|45:45
|0
|49
|9.
|Боруссия М
|34
|13
|8
|13
|47:52
|-5
|47
|10.
|Герта
|34
|10
|13
|11
|43:46
|-3
|43
|11.
|Вердер
|34
|10
|12
|12
|37:40
|-3
|42
|12.
|Аугсбург
|34
|10
|11
|13
|43:46
|-3
|41
|13.
|Ганновер-96
|34
|10
|9
|15
|44:54
|-10
|39
|14.
|Майнц
|34
|9
|9
|16
|38:52
|-14
|36
|15.
|Фрайбург
|34
|8
|12
|14
|32:56
|-24
|36
|16.
|Вольфсбург
|34
|6
|15
|13
|36:48
|-12
|33
|17.
|Гамбург
|34
|8
|7
|19
|29:53
|-24
|31
|18.
|Кельн
|34
|5
|7
|22
|35:70
|-35
|22