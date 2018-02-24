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Хоффенхайм - Фрайбург

24.02.2018, Суббота, 17:30 мск Зинсхайм, стадион Рейн-Некар Арена Германия. Бундеслига, 24 тур Хоффенхайм - Фрайбург
Германия. Бундеслига (2017/2018)
7 тур
1 октября, воскресенье 14:30 Фрайбург 3:2 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2016/2017)
24 тур
11 марта, суббота 17:30 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм
7 тур
15 октября, суббота 16:30 Хоффенхайм 2:1 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2014/2015)
22 тур
21 февраля, суббота 17:30 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм
5 тур
23 сентября, вторник 22:00 Хоффенхайм 3:3 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2013/2014)
20 тур
8 февраля, суббота 18:30 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм
3 тур
24 августа, суббота 17:30 Хоффенхайм 3:3 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2012/2013)
20 тур
2 февраля, суббота 18:30 Хоффенхайм 2:1 Фрайбург
3 тур
16 сентября, воскресенье 17:30 Фрайбург 5:3 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2011/2012)
31 тур
15 апреля, воскресенье 19:30 Фрайбург 0:0 Хоффенхайм
14 тур
26 ноября, суббота 18:30 Хоффенхайм 1:1 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2010/2011)
29 тур
9 апреля, суббота 17:30 Фрайбург 3:2 Хоффенхайм
12 тур
14 ноября, воскресенье 17:30 Хоффенхайм 0:1 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2009/2010)
28 тур
28 марта, воскресенье 17:30 Хоффенхайм 1:1 Фрайбург
11 тур
1 ноября, воскресенье 17:30 Фрайбург 0:1 Хоффенхайм
Германия. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
24 сентября, среда 22:30 Фрайбург 3:1 Хоффенхайм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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