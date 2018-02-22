Sport24: «Динамо» расторгло контракт с Сапетой и выплатило ему три месячные зарплаты

«Динамо» расторгло соглашение с полузащитником Александром Сапетой, сообщает Sport24.

По информации источника, клуб разорвал договор в одностороннем порядке и по правилам трудового кодекса РФ выплатил ему три месячные зарплаты.

Сапета вернулся в клуб в 2016 году. Прежде он выступал за динамовцев с 2011 по 2014 год. В текущем сезоне он принял участие в 13 встречах всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее о желании расстаться с хавбеком сказал гендиректор бело-голубых Евгений Муравьев.

Напомним, в январе «Динамо» самостоятельно расторгло контракт с нападающим Павлом Погребняком.