Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Sport24: «Динамо» расторгло контракт с Сапетой и выплатило ему три месячные зарплаты

    «Динамо» расторгло соглашение с полузащитником Александром Сапетой, сообщает Sport24.

    По информации источника, клуб разорвал договор в одностороннем порядке и по правилам трудового кодекса РФ выплатил ему три месячные зарплаты.

    Сапета вернулся в клуб в 2016 году. Прежде он выступал за динамовцев с 2011 по 2014 год. В текущем сезоне он принял участие в 13 встречах всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

    Ранее о желании расстаться с хавбеком сказал гендиректор бело-голубых Евгений Муравьев.

    Напомним, в январе «Динамо» самостоятельно расторгло контракт с нападающим Павлом Погребняком.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2018 16:44
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 22 февраля 2018, 17:48

      Красавцы, сказал-отрезал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2018, 16:59

      Есть ещё хохлы с вещами на выход?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 22 февраля 2018, 16:59

      Балласт ! От него нужно избавляться !

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11