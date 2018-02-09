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  • Гендиректор «Динамо»: «Сапета получает больше, чем Погребняк. Мы хотим расстаться с ним»

Гендиректор «Динамо»: «Сапета получает больше, чем Погребняк. Мы хотим расстаться с ним»

9 февраля 2018, 19:24
22

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о том, что клуб хочет расторгнуть контракт с полузащитником Александром Сапетой.

– Чтобы вы понимали: Сапета сегодня получает больше, чем получал Погребняк. По новому контракту зарплата Сапеты стала в пять раз больше той, которая у него была по предыдущему соглашению с «Динамо». Мы полгода пытались переподписать контракт с Сапетой, вернуться к разумным цифрам. Не удалось. Не остается ничего другого кроме как расстаться с ним.

– Предложений от других клубов у Сапеты нет?

– Кто ему такие финансовые условия предложит? У него условия как в «Реале» и «Барселоне».

Нападающий Павел Погребняк получал в «Динамо» около 2,5 миллионов евро в год. Сейчас контракт с игроком расторгнут.

Напомним, что Сапета отправился на сбор с молодежной командой «Динамо».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Погребняк Павел Сапета Александр
Комментарии (22)
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insider_retro
1518194196
Был и существует попечительский совет общества с неслабыми традициями! Кто-нибудь из этих наблюдателей вникал в жизнь клуба? Или все на проценте?! Такой бездарностью и хитрожо..стью от этого несёт! А потом стоны про неподъёмные выплаты...
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OfaZavr
1518194351
ну вот старое руководство натворило делов а новому теперь голову ломать как это разгребать.
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Сильвербой
1518195444
Охренеть можно! Мне у гугла пришлось спрашивать кто такой этот Сапета! Я даже забыл что это за хер, а у него зарплата за 2,5 ляма!!!
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Обер-КанцлерЪ
1518195613
Вот это чудо-руководство клуба! Такое ощущение, что игроки сами с собой контракты заключают, а не клуб с ними!
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Антон bx14e
1518196941
Кто??? заключает такие контракты??
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polt
1518197672
Руководство Динамо лохи или это наследие времен Вольбуэна?
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Тraumtanzеr
1518197756
Не удивлюсь, что днонамо придумает какую нить дичь по типу - не явился на тренировку или явился но пьяный, или явился пьяный в грязных бутсах и розовых лосинах.
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zigbert
1518198198
Контракт есть контракт и махать руками тут бесполезно.
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woyser
1518237976
Идёт плановый слив миллионеров-тунеядцев)) а если серьёзно, так ведь сами на такие контракты соглашались.
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slavа0508
1518243908
Да за что такие деньги,,,,у нас все рабочие на заводе вместе взятые это 1200 человек,,,,получают меньше,,,нет я понимают когда игрок хорошего европейского уровня то да,,,,,но если игрок звезда то он и сам клубу деньги приносит,,,,привлекает рекламу спонсоров,,зрителей на трибуну,,,,но нашим то кривоногим за что???????
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