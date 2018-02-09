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    Гендиректор «Динамо»: «Сапета получает больше, чем Погребняк. Мы хотим расстаться с ним»

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о том, что клуб хочет расторгнуть контракт с полузащитником Александром Сапетой.

    – Чтобы вы понимали: Сапета сегодня получает больше, чем получал Погребняк. По новому контракту зарплата Сапеты стала в пять раз больше той, которая у него была по предыдущему соглашению с «Динамо». Мы полгода пытались переподписать контракт с Сапетой, вернуться к разумным цифрам. Не удалось. Не остается ничего другого кроме как расстаться с ним.

    – Предложений от других клубов у Сапеты нет?

    – Кто ему такие финансовые условия предложит? У него условия как в «Реале» и «Барселоне».

    Нападающий Павел Погребняк получал в «Динамо» около 2,5 миллионов евро в год. Сейчас контракт с игроком расторгнут.

    Напомним, что Сапета отправился на сбор с молодежной командой «Динамо».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.02.2018 19:24
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 февраля 2018, 17:36

      а хоть раз посадить того, кто подписывал такой контракт со стороны клуба?
      Там же конкретная фамилия должна быть, а не клуб или общество.

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 10 февраля 2018, 14:43

      Здесь на сайте раз статья хорошая появлялась!Там цены давали на игроков ПЛ и Европы(и тест даже)цена наших игроков выше игроков стран ЕС(не все,но половина точно)и с такими делами,они там нужны?Нет конечно!Брать мертвого по завышенной цене,провальная идея!Первая причина чего наши не играют в Европе(единицы не станем трогать)и во что это выливается на ЧЕ и ЧМ!)

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 10 февраля 2018, 14:37

      Плохо статью читаете!Повышения под А4 писалось,но вопрос насколько оно(пытались договориться(с)жадность самая главная черта спортсменов,а ген.вафель правильно сказал за примерно 3,5 лимона сдался он?
      Нет такого комитета(я даже во главе БУБНА поставил)по оценке таланта и спорт.прайса чтоль.
      Вот пришел Сапета и комитет ему - 3 млн?Ты парень то аппетиты свои умерь!Максимально лимон и ни копейкой выше!А если ты против,то поясни отчего ты должен иметь зп,выше зп Джереми Менеза например!)

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 10 февраля 2018, 09:33

      Сначала подпишут а потом считать начинают

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 10 февраля 2018, 09:25

      Да за что такие деньги,,,,у нас все рабочие на заводе вместе взятые это 1200 человек,,,,получают меньше,,,нет я понимают когда игрок хорошего европейского уровня то да,,,,,но если игрок звезда то он и сам клубу деньги приносит,,,,привлекает рекламу спонсоров,,зрителей на трибуну,,,,но нашим то кривоногим за что???????

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      Рейтинг: +3282

      woyser 10 февраля 2018, 07:46

      Идёт плановый слив миллионеров-тунеядцев)) а если серьёзно, так ведь сами на такие контракты соглашались.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 9 февраля 2018, 22:25

      да тут понятно, что явно на откатах не хило подымается кто-то в динамо, тот кто подписывает такие контракты, кто там замешан и сколько их - хз. 5 человек, 10, не важно. это удобно и вполне реально.

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 9 февраля 2018, 21:44

      Дурики а что же вы то такие контракты то сами предлогаете???? Наверное с условием отката!!!! А сапета решил кинуть их же)(((

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 9 февраля 2018, 21:10

      дармоеды хреновы .... других слов не найду для них приличных

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      Рейтинг: +722

      Urry 9 февраля 2018, 21:08

      что-то там все больше получают, чем кто-то

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