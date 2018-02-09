Гендиректор «Динамо»: «Сапета получает больше, чем Погребняк. Мы хотим расстаться с ним»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о том, что клуб хочет расторгнуть контракт с полузащитником Александром Сапетой.

– Чтобы вы понимали: Сапета сегодня получает больше, чем получал Погребняк. По новому контракту зарплата Сапеты стала в пять раз больше той, которая у него была по предыдущему соглашению с «Динамо». Мы полгода пытались переподписать контракт с Сапетой, вернуться к разумным цифрам. Не удалось. Не остается ничего другого кроме как расстаться с ним.

– Предложений от других клубов у Сапеты нет?

– Кто ему такие финансовые условия предложит? У него условия как в «Реале» и «Барселоне».

Нападающий Павел Погребняк получал в «Динамо» около 2,5 миллионов евро в год. Сейчас контракт с игроком расторгнут.

Напомним, что Сапета отправился на сбор с молодежной командой «Динамо».