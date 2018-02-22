Представитель Rambler Group: «Не завидую «Матч ТВ», который решился на эксперимент в самый футбольный год в России»

Операционный директор Rambler Group Дмитрий Сергеев прокомментировал отказ «Матч ТВ» транслировать матч 21 тура «Локомотив» – «Спартак».

«Руководство «Матч ТВ» в очередной раз лихорадит — в который раз происходит смена стратегии. Это доказывает, что бизнес идет не самым лучшим образом. Нельзя брать и без какого-либо предварительного пиара платных каналов переводить такие рейтинговые программы на платную основу. Во-первых, большое число людей об этом просто не узнают — мало кто подпишется. Да и сам телеканал «Наш Футбол» уже себя исчерпал — ему нужно делать большой ребрендинг.

Самое удивительное, что в этом уже не обвинить Тину Канделаки, которая к этому фактически уже не имеет никакого отношения. А вот на кого выльется гнев болельщиков — вот это интересно. Если, при наличии матча «Локомотив» — «Спартак» на платном канале, «Матч ТВ» вдруг покажет в общедоступном формате матч «Зенита» — а он покажет, — то весь негатив болельщиков обратится к «Газпрому». Нужно ли руководству «Газпрома» за пару недель до выборов поднимать такой хайп?

Права на показ лиги у «Матч ТВ» действуют всего до середины года. Сразу после чемпионата мира по футболу заканчивается срок действия огромного количества прав. Чем они собираются наполнять сетку вещания, не совсем понятно. И опять сейчас польются комментарии на тему рейтингов, рекламодателей, которые спонсируют лигу и требуют соответствующих рейтингов, обязательно кто-нибудь скажет про популярность футбола в стране в год чемпионата мира. В общем, не завидую руководству «Матча», которое решилось на такой эксперимент в разгар самого футбольного года в России», — заявил Сергеев.

Встречу покажет «Наш футбол».