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    Представитель Rambler Group: «Не завидую «Матч ТВ», который решился на эксперимент в самый футбольный год в России»

    Операционный директор Rambler Group Дмитрий Сергеев прокомментировал отказ «Матч ТВ» транслировать матч 21 тура «Локомотив»«Спартак».

    «Руководство «Матч ТВ» в очередной раз лихорадит — в который раз происходит смена стратегии. Это доказывает, что бизнес идет не самым лучшим образом. Нельзя брать и без какого-либо предварительного пиара платных каналов переводить такие рейтинговые программы на платную основу. Во-первых, большое число людей об этом просто не узнают — мало кто подпишется. Да и сам телеканал «Наш Футбол» уже себя исчерпал — ему нужно делать большой ребрендинг.

    Самое удивительное, что в этом уже не обвинить Тину Канделаки, которая к этому фактически уже не имеет никакого отношения. А вот на кого выльется гнев болельщиков — вот это интересно. Если, при наличии матча «Локомотив» — «Спартак» на платном канале, «Матч ТВ» вдруг покажет в общедоступном формате матч «Зенита» — а он покажет, — то весь негатив болельщиков обратится к «Газпрому». Нужно ли руководству «Газпрома» за пару недель до выборов поднимать такой хайп?

    Права на показ лиги у «Матч ТВ» действуют всего до середины года. Сразу после чемпионата мира по футболу заканчивается срок действия огромного количества прав. Чем они собираются наполнять сетку вещания, не совсем понятно. И опять сейчас польются комментарии на тему рейтингов, рекламодателей, которые спонсируют лигу и требуют соответствующих рейтингов, обязательно кто-нибудь скажет про популярность футбола в стране в год чемпионата мира. В общем, не завидую руководству «Матча», которое решилось на такой эксперимент в разгар самого футбольного года в России», — заявил Сергеев.

    Встречу покажет «Наш футбол».

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.02.2018 15:34
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 18:20

      все верно сказал, хаос и нелады в руководстве от этого такое и происходит, потеряют многих зрителей кто еще смотрел их канал иногда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 февраля 2018, 17:45

      Абсолютно прав Д. Сергеев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 17:40

      Рейтинг конечно упадет а там и распад...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 22 февраля 2018, 16:53

      Зато бомжеклуб будут постоянно показывать!!! Молодцы!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +718

      Антимат > Sanek85 22 февраля 2018, 20:24

      Национальное достояние.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 22 февраля 2018, 16:48

      Бизнес по русски: мужики сперли ящик водки, за половину цены продали, а деньги пропили. Так и с МатчТВ, который я смотрел только из-за футбола, атеперь вообще не буду.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      Антимат 22 февраля 2018, 16:23

      В России дураков на сто лет припасено.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 22 февраля 2018, 16:10

      Это не смена стратегии, а шатание из стороны в сторону, шараханье. С доходами нашего населения платное ТВ - утопия.

      12
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      Рейтинг: +4934

      polt 22 февраля 2018, 16:06

      Эксперимент ради накачивания бабла в свои карманы, а не в интересах болельщиков и развития спорта в стране. Засранцы!

      7
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 22 февраля 2018, 16:05

      Нам не придётся переживать Миллер скажет покпзывайте зенит чаще

      0
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