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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Представитель Rambler Group: «Не завидую «Матч ТВ», который решился на эксперимент в самый футбольный год в России»

Представитель Rambler Group: «Не завидую «Матч ТВ», который решился на эксперимент в самый футбольный год в России»

22 февраля 2018, 15:34
12

Операционный директор Rambler Group Дмитрий Сергеев прокомментировал отказ «Матч ТВ» транслировать матч 21 тура «Локомотив»«Спартак».

«Руководство «Матч ТВ» в очередной раз лихорадит — в который раз происходит смена стратегии. Это доказывает, что бизнес идет не самым лучшим образом. Нельзя брать и без какого-либо предварительного пиара платных каналов переводить такие рейтинговые программы на платную основу. Во-первых, большое число людей об этом просто не узнают — мало кто подпишется. Да и сам телеканал «Наш Футбол» уже себя исчерпал — ему нужно делать большой ребрендинг.

Самое удивительное, что в этом уже не обвинить Тину Канделаки, которая к этому фактически уже не имеет никакого отношения. А вот на кого выльется гнев болельщиков — вот это интересно. Если, при наличии матча «Локомотив» — «Спартак» на платном канале, «Матч ТВ» вдруг покажет в общедоступном формате матч «Зенита» — а он покажет, — то весь негатив болельщиков обратится к «Газпрому». Нужно ли руководству «Газпрома» за пару недель до выборов поднимать такой хайп?

Права на показ лиги у «Матч ТВ» действуют всего до середины года. Сразу после чемпионата мира по футболу заканчивается срок действия огромного количества прав. Чем они собираются наполнять сетку вещания, не совсем понятно. И опять сейчас польются комментарии на тему рейтингов, рекламодателей, которые спонсируют лигу и требуют соответствующих рейтингов, обязательно кто-нибудь скажет про популярность футбола в стране в год чемпионата мира. В общем, не завидую руководству «Матча», которое решилось на такой эксперимент в разгар самого футбольного года в России», — заявил Сергеев.

Встречу покажет «Наш футбол».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига
Комментарии (12)
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Tajik-za Zenit
1519304713
Нам не придётся переживать Миллер скажет покпзывайте зенит чаще
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polt
1519304765
Эксперимент ради накачивания бабла в свои карманы, а не в интересах болельщиков и развития спорта в стране. Засранцы!
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Братья Васильевы
1519305052
Это не смена стратегии, а шатание из стороны в сторону, шараханье. С доходами нашего населения платное ТВ - утопия.
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Антимат
1519305823
В России дураков на сто лет припасено.
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lordmrv
1519307287
Бизнес по русски: мужики сперли ящик водки, за половину цены продали, а деньги пропили. Так и с МатчТВ, который я смотрел только из-за футбола, атеперь вообще не буду.
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Sanek85
1519307632
Зато бомжеклуб будут постоянно показывать!!! Молодцы!!!
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zigbert
1519310420
Рейтинг конечно упадет а там и распад...
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vladimir-7
1519310712
Абсолютно прав Д. Сергеев.
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OfaZavr
1519312833
все верно сказал, хаос и нелады в руководстве от этого такое и происходит, потеряют многих зрителей кто еще смотрел их канал иногда.
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