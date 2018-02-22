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    Тренер «Шахтера» Фонсека: «После перерыва все встало на свои места»

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал, что после разговора с командой в перерыве матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ромой», его игроки смогли переломить ход встречи.

    «Мы начали достаточно хорошо, создали голевой момент, но не смогли его удачно завершить. Потом «Рома» высоко прессинговала, у нас возникли проблемы с нашим расположением на поле. В перерыве все проблемы удалось решить, и все стало на свои места.

    Команда здорово себя проявила во втором тайме. Поверьте, тяжело после зимней паузы оставаться в хорошей физической форме. Мы сегодня не закончили матч с другим результатом только потому, что вратарь «Ромы» выдал отличный матч и не раз спасал свою команду.

    Травма Кривцова? Я пообщался после поединка с начальником медицинского штаба, и пока ожидается, что он предварительно выпадает на несколько недель.

    Играть против итальянских команд очень сложно. Особенно, если они забивают первыми. Они организованно действуют в обороне, и в таком случае тяжело противостоять им», – сказал Фонсека после финального свистка.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» – «Рома» завершился со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет в Риме 13 марта.

    Источник: УЕФА

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    22.02.2018 08:14
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