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    Конте: «В матче против «Барселоны» мы должны быть готовы терпеть»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте накануне домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» подчеркнул, что синие должны быть готовы к тому, что им придется терпеть на поле. Также итальянец назвал нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси игроком, способным создать шанс из ничего.

    «Как «Челси» собирается справляться с Месси? Мы говорим о лучшем игроке в мире. Он способен решить эпизод и создать голевой момент там, где он даже не предвидится.

    Мы говорим о фантастическом игроке. Мы должны уделять Месси большое внимание, но не только ему.

    «Челси» должен знать, что во время игры нам нужно быть готовыми к терпению. Но в то же время мы должны думать о том, чтобы пойти и забить в любой момент», – сказал Конте.

    Встреча «Челси» – «Барселона» состоится сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Источник: Skysports

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    20.02.2018 12:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 18:13

      Месси является серьезной угрозой для любого соперника.Решить эту проблему и у вас 50% успеха.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 20 февраля 2018, 16:34

      Это что ещё за терпильство??? Да ещё и при домашней игре???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 20 февраля 2018, 16:24

      Тут шансы 50/50

      0
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 20 февраля 2018, 16:08

      Барса удивительно плохо играет с Челси. Поставил, что хозяева не проиграют и ТМ3,5

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 20 февраля 2018, 15:52

      Не мели языком,и Рюдегера с Бакайоко не ставь,эта пара завалит даже матч с громадной форой!)

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 20 февраля 2018, 15:23

      я за 5 английских команд в 1/4

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 20 февраля 2018, 15:22

      Челси может вполне выйграть смотрел матч с эйбаром первые минут 20 будь у них исполнители как у Челси то и счет был другой да и тер штеген не без косяков

      2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 20 февраля 2018, 12:33

      Кажется что Челси тут ничего не светит

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