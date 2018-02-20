Конте: «В матче против «Барселоны» мы должны быть готовы терпеть»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте накануне домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» подчеркнул, что синие должны быть готовы к тому, что им придется терпеть на поле. Также итальянец назвал нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси игроком, способным создать шанс из ничего.

«Как «Челси» собирается справляться с Месси? Мы говорим о лучшем игроке в мире. Он способен решить эпизод и создать голевой момент там, где он даже не предвидится.

Мы говорим о фантастическом игроке. Мы должны уделять Месси большое внимание, но не только ему.

«Челси» должен знать, что во время игры нам нужно быть готовыми к терпению. Но в то же время мы должны думать о том, чтобы пойти и забить в любой момент», – сказал Конте.

Встреча «Челси» – «Барселона» состоится сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.