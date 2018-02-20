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    Маркос Алонсо ждет тяжелого противостояния «Челси» с «Барселоной»

    Защитник «Челси» Маркос Алонсо знает, за счет чего его команда может обыграть «Барселону» в 1/8 финала Лиги чемпионов. По словам испанца, игру стоит строить от обороны.

    «Мы знаем, что они были одной из лучших команд в мире в последние годы, если вообще не лучшей, и это, несомненно, будет очень тяжелое противостояние.

    Я думаю, что мы должны очень хорошо обороняться и использовать свои шансы, потому что, как я уже сказал, эту команду очень сложно обыграть, не говоря уже о том, чтобы сделать это по сумме двух матчей. Тем не менее, мы будем готовиться настолько хорошо, насколько это возможно, попробуем сделать что-то и посмотрим, как будет складываться противостояние.

    Общее мнение заключается в том, что лучше проводить ответную игру дома, но я не думаю, что это имеет большое значение. Естественно, будет важно успешно проявить себя в первом домашнем матче, чтобы у нас были хорошие шансы в выездном матче на «Ноу Камп», где всегда очень трудно рассчитывать на победу», – считает Алонсо.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Барселона» состоится во вторник, 20 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в столице Каталонии 14 марта.

    Источник: ФК «Челси»

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    20.02.2018 07:05
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