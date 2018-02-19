Депардье: «Люблю посещать «Велодром». Это похоже на секс с женщиной!»

Известный французский актер Жерар Депардье, побывавший вчера на матче 26-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Бордо» (1:0), в интервью La Provence признался в своих симпатиях к бело-голубым, а также заявил, что ему нравится посещать домашний стадион «южан» «Велодром».

– Минувшим вечером вы побывали на матче «Марсель» – «Бордо». Вы болельщик?

– Да, все в курсе, что я за «Марсель»! А вот жирондинцы мне совсем не импонируют. Мне нравится посещать «Велодром». Публика и народ там больше чем просто болельщики.

Этот стадион прекрасен! Это похоже на секс с женщиной!