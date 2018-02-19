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    Депардье: «Люблю посещать «Велодром». Это похоже на секс с женщиной!»

    Известный французский актер Жерар Депардье, побывавший вчера на матче 26-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Бордо» (1:0), в интервью La Provence признался в своих симпатиях к бело-голубым, а также заявил, что ему нравится посещать домашний стадион «южан» «Велодром».

    – Минувшим вечером вы побывали на матче «Марсель» – «Бордо». Вы болельщик?

    – Да, все в курсе, что я за «Марсель»! А вот жирондинцы мне совсем не импонируют. Мне нравится посещать «Велодром». Публика и народ там больше чем просто болельщики.

    Этот стадион прекрасен! Это похоже на секс с женщиной!

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2018 16:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +226

      Parker8 19 февраля 2018, 22:50

      Депардье: «Люблю посещать Саранский Стадион «Старт». Это похоже на секс с мужчиной!»

      1
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      Рейтинг: +498

      Поль 19 февраля 2018, 20:08

      Сначала я подумал над фразой "секс с женщиной", мол с кем же ещё?! а потом понял, времена изменились)...

      0
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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 19 февраля 2018, 19:09

      Депардье сравнивает поход на стадион с сексом, потому что из-за своего живота он наверняка практически никогда не может нормально забраться на трибуну/женщину ..))

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 февраля 2018, 17:32

      Что-то не так у него пошло после сексуальных утех с пожилым богатеем в 16-летнем возрасте. Не сумел определиться со второй половиной. Надо было ему выйти замуж за богатенького.Сейчас бы был богатой безутешной"вдовой" и весь мир знал его как голубого в доску.Глядишь,в Саранске побоялись бы кинотеатр "Россия"(!)называть в его честь....

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 19 февраля 2018, 16:55

      Настоящий болельщик! Наш, саранский!

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      Рейтинг: +1775

      VGreen 19 февраля 2018, 16:24

      когда сравнивают с сексом и уточняют что с женщиной, то возникает вопрос - неужто пробовал и не с женщиной?

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > VGreen 19 февраля 2018, 17:10

      Ага, вот тоже подумал об этом)

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      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov > VGreen 19 февраля 2018, 17:16

      Он в молодости спал с мужчинами за деньги. Общеизвестный факт

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