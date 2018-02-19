Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Депардье: «Люблю посещать «Велодром». Это похоже на секс с женщиной!»

Депардье: «Люблю посещать «Велодром». Это похоже на секс с женщиной!»

19 февраля 2018, 16:16
8

Известный французский актер Жерар Депардье, побывавший вчера на матче 26-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Бордо» (1:0), в интервью La Provence признался в своих симпатиях к бело-голубым, а также заявил, что ему нравится посещать домашний стадион «южан» «Велодром».

– Минувшим вечером вы побывали на матче «Марсель» – «Бордо». Вы болельщик?

– Да, все в курсе, что я за «Марсель»! А вот жирондинцы мне совсем не импонируют. Мне нравится посещать «Велодром». Публика и народ там больше чем просто болельщики.

Этот стадион прекрасен! Это похоже на секс с женщиной!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Марсель Бордо
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VGreen
1519046648
когда сравнивают с сексом и уточняют что с женщиной, то возникает вопрос - неужто пробовал и не с женщиной?
Ответить
DOCTOR PENALTY
1519048508
Настоящий болельщик! Наш, саранский!
Ответить
yorgenbarenz
1519050741
Что-то не так у него пошло после сексуальных утех с пожилым богатеем в 16-летнем возрасте. Не сумел определиться со второй половиной. Надо было ему выйти замуж за богатенького.Сейчас бы был богатой безутешной"вдовой" и весь мир знал его как голубого в доску.Глядишь,в Саранске побоялись бы кинотеатр "Россия"(!)называть в его честь....
Ответить
RealDiMoNMadrid
1519056587
Депардье сравнивает поход на стадион с сексом, потому что из-за своего живота он наверняка практически никогда не может нормально забраться на трибуну/женщину ..))
Ответить
Поль
1519060099
Сначала я подумал над фразой "секс с женщиной", мол с кем же ещё?! а потом понял, времена изменились)...
Ответить
Parker8
1519069827
Депардье: «Люблю посещать Саранский Стадион «Старт». Это похоже на секс с мужчиной!»
Ответить
Главные новости
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
1
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
9
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
5
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
5
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
5
Все новости
Все новости
Виейра нашел работу в Африке
17:26
«Милан» заплатит 45+20 миллионов за вингера сборной Бельгии
11:36
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
00:30
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
Вчера, 10:15
5
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
16 августа
16
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
16 августа
6
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
15 августа
1
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
15 августа
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
15 августа
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
14 августа
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14 августа
1
Определен лучший футболист России
14 августа
4
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
14 августа
3
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
14 августа
17
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
14 августа
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
13 августа
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
13 августа
7
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
13 августа
2
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
13 августа
3
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13 августа
6
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
13 августа
1
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
12 августа
5
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
12 августа
4
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+