Руди Гарсия: «У «Марселя» не было шансов забить второй гол»

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия остался доволен победе своей команды над «Бордо» в чемпионате Франции даже с минимальным перевесом.

«Для нас эта победа очень важна. Перевес в один гол? Такой результат не разочаровывает меня.

Мы провели хороший первый тайм. Единственное, о чем я сожалею, что мы не забили второй гол. Но у нас не было шансов это сделать. У нас был момент Моргана Сансона, к сожалению, он не закончился успехом. Один гол не гарантировал нам безопасность в концовке встречи.

Теперь мы с тремя очками и держимся рядом с «Монако». Такой результат именно то, что мы хотели. Мы очень счастливы», – заявил после матча тренер.

Матч 26-го тура французской Лиги 1 «Марсель» – «Бордо» завершился со счетом 1:0.