Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» объявила заявку на матч с «Челси», в нее вошел Вермален

    «Барселона» назвала 21 игрока, который отправится на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси». В заявку вошел защитник Томас Вермален, который восстановился от травмы задней поверхности бедра, полученной в январе.

    Напомним, что участие в матче не может принять хавбек Филиппе Коутиньо, который заигран за «Ливерпуль».

    «Барселона»: тер Стеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Денис Суарес, Иньеста, Суарес, Месси, Дембеле, Силлессен, Паульино, Пако Алькасер, Альба, Динь, Роберто, Гомес, Видаль, Умтити, Мина, Вермален, Ортола.

    Матч «Челси» – «Барселона» пройдет 20 февраля в Лондоне.

    Источник: ФК «Барселона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2018 16:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 18 февраля 2018, 18:08

      Вся надежда на Паулиньо

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -130

      калач > 3ton 19 февраля 2018, 14:37

      ну пока по факту большим бомжом оказались Дембеле и Коутом. Паулиньйо старается, выкладывается, куча передач даже клепает голы

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11