«Барселона» объявила заявку на матч с «Челси», в нее вошел Вермален

«Барселона» назвала 21 игрока, который отправится на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси». В заявку вошел защитник Томас Вермален, который восстановился от травмы задней поверхности бедра, полученной в январе.

Напомним, что участие в матче не может принять хавбек Филиппе Коутиньо, который заигран за «Ливерпуль».

«Барселона»: тер Стеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Денис Суарес, Иньеста, Суарес, Месси, Дембеле, Силлессен, Паульино, Пако Алькасер, Альба, Динь, Роберто, Гомес, Видаль, Умтити, Мина, Вермален, Ортола.

Матч «Челси» – «Барселона» пройдет 20 февраля в Лондоне.