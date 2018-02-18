Хави: «Роналду лучше Неймара? Нет! Это несправедливо»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави в интервью Sofoot поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» (3:1).

«После матча Зидан внезапно стал лучше в глазах тех, кто его критиковал в последние недели, а Эмери стал хуже. Так не должно быть. Не сосредотачивайтесь только на счете, анализируйте содержание. Эмери плохо тренировал команду? Нет. Зидан лучше Эмери в коучинге? Нет.

Проблема в том, что мы смотрим на все через призму счета. Я прочел много статей, где говорилось, что Роналду лучше Неймара. Нет! Это несправедливо. Что сделал Роналду? Забил пенальти и подставил колено. А опасные ситуации, которые создавал Неймар? Ошибки, которые он вызывал у соперника? Контратаки, которые он начинал? Страх, который он посеял среди мадридцев?» — сказал Хави.

Ответная встреча пройдет 6 марта в Париже.