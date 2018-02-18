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Хави: «Роналду лучше Неймара? Нет! Это несправедливо»

18 февраля 2018, 14:38
19

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави в интервью Sofoot поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» (3:1).

«После матча Зидан внезапно стал лучше в глазах тех, кто его критиковал в последние недели, а Эмери стал хуже. Так не должно быть. Не сосредотачивайтесь только на счете, анализируйте содержание. Эмери плохо тренировал команду? Нет. Зидан лучше Эмери в коучинге? Нет.

Проблема в том, что мы смотрим на все через призму счета. Я прочел много статей, где говорилось, что Роналду лучше Неймара. Нет! Это несправедливо. Что сделал Роналду? Забил пенальти и подставил колено. А опасные ситуации, которые создавал Неймар? Ошибки, которые он вызывал у соперника? Контратаки, которые он начинал? Страх, который он посеял среди мадридцев?» — сказал Хави.

Ответная встреча пройдет 6 марта в Париже.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал ПСЖ Хави Роналду Криштиану Неймар Эмери Унаи Зидан Зинедин
Комментарии (19)
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DeStar
1518954734
Ну есть доля правды. Только опасных ситуаций неймар создал - 2 , прострел на дальнюю штангу и пас мбаппе, который потом как олень ударил. И все. А то что неймар бегал около штрафной и падал - это ерунда. и 2 кривых ударах, когда мяч еле катился к Навасу, пускай и после серии финтов и обводки 1-2-3 игроков мало что значит. Но неймар был заметен, вопросов нет. Но не хватало как ему так и всему псж последнего действия в штрафной. В центре и на подходе они то шикарно смотрелись. ( может конечно я забыл еще какой момент.. но вроде бы нет)
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ФанатОтБога
1518954921
до х уя говорить начал, арабы рот разрешили открыть что ли?
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VSt
1518956696
ДА ладно, оба хороши, оба талантища. Это спорт о том, что вкуснее кефир или ряженка.
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САНЁК17
1518956730
Если он говорит матч Реал-ПСЖ?Неймар лучше пенал по ногам соперника,с этой стороне я согласен
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Татарин за ЦСКА
1518957164
По мне так нет смысла сравнивать по одной игре.Да и с другой стороны,Роналду два забил,а Ней ни одного.Корявые,но голы.Во втором моменте попробуй-ка среагируй так,как это сделал Криштиану. Неймар конечно хорош,но не в этой игре!!! Вот посмотрим ответочку,там и будем судить!!!
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Derzkiy1
1518957926
Нашли у кого спросить ) у Пепе ещё спросите , что он о Барселоне думает ....
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Хакасия
1518958537
Мы разные, а это не означает, что кто лучше или хуже. Победа зависит от разных факторов.
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petr69
1518959497
И действительно прав Хави,- Роналду просто везет-То пенальти, то мяч от головы отскочит, то в колено попадет. И так 600раз за карьеру или больше может. Исполнение пенальти в этом матче войдет в историю-это шедевр
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Валерий2705
1518960622
Я конечно Реал не люблю. Но объективно, это просто сотрясание воздуха и очередной высер от Хави, в сторону Мадрида. Страх посеянный среди мадридцев, да как бы они не оказались теперь в чертвертьфинале, со своим страхом. По Эмери, как ни крути, а он этот матч просрал как тренер, как и в прошлом году, с Барсой на выезде, то есть не в первый раз. Какое то противоречее получается, Неймар играл хорошо, Эмери не хуже Зидана, но ПСЖ проиграл тупо из-за магии Бернабеу. Не бывает так, всегда кто то виноват, футбол вообще состоит из ошибок. И Роналду отнюдь не феерил в этой игре, это да, но результат сделан, а то кого там и сколько Неймар обыгрывал и пытался создать забудется, если он это не сделает более продуктивно в Париже. Вот опять же, Эмери выбрал на матч Де Сельсо, который пенальти привез на ровном месте, и пару защитников Маркиньёс - Кимпембе, при сидящем на банке Сильве...
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de bruyne
1518974552
Четка заткнул хави пенальти и колена... пока асенсио не вышел атака мертвая была
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