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    Хави: «Роналду лучше Неймара? Нет! Это несправедливо»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави в интервью Sofoot поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» (3:1).

    «После матча Зидан внезапно стал лучше в глазах тех, кто его критиковал в последние недели, а Эмери стал хуже. Так не должно быть. Не сосредотачивайтесь только на счете, анализируйте содержание. Эмери плохо тренировал команду? Нет. Зидан лучше Эмери в коучинге? Нет.

    Проблема в том, что мы смотрим на все через призму счета. Я прочел много статей, где говорилось, что Роналду лучше Неймара. Нет! Это несправедливо. Что сделал Роналду? Забил пенальти и подставил колено. А опасные ситуации, которые создавал Неймар? Ошибки, которые он вызывал у соперника? Контратаки, которые он начинал? Страх, который он посеял среди мадридцев?» — сказал Хави.

    Ответная встреча пройдет 6 марта в Париже.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2018 14:38
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +617

      nelez 19 февраля 2018, 21:03

      А что вы ожидали? Что должен был сказать хави или чави , как там его. Если вообще спросить он будет утвеждать что , в матче РЕАЛ-ПСЖ , самым лучшим был месси.
      Он был отличным футболистом , но как человек ..... Вот Иньеста , как футболист так и человек всегда на высоте.
      Я болею за РЕАЛ уже более 25 лет. Но Роналдиньо , Пуйол , Иньеста и многие другие барселоновцы достойны уважение.

      0
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      Рейтинг: +97

      Костефан 19 февраля 2018, 07:52

      хрен редьки не слаще

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 февраля 2018, 20:22

      Четка заткнул хави пенальти и колена... пока асенсио не вышел атака мертвая была

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 18 февраля 2018, 17:12

      Неймар-один из лучших в мире!Роналдо просто доигрывает,нет той скорости(проигрывает защитникам на одинаковых отрезках),нет той резкости,нет взрыва-время и возраст никто не отменял...

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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 18 февраля 2018, 16:30

      Я конечно Реал не люблю. Но объективно, это просто сотрясание воздуха и очередной высер от Хави, в сторону Мадрида. Страх посеянный среди мадридцев, да как бы они не оказались теперь в чертвертьфинале, со своим страхом. По Эмери, как ни крути, а он этот матч просрал как тренер, как и в прошлом году, с Барсой на выезде, то есть не в первый раз. Какое то противоречее получается, Неймар играл хорошо, Эмери не хуже Зидана, но ПСЖ проиграл тупо из-за магии Бернабеу. Не бывает так, всегда кто то виноват, футбол вообще состоит из ошибок. И Роналду отнюдь не феерил в этой игре, это да, но результат сделан, а то кого там и сколько Неймар обыгрывал и пытался создать забудется, если он это не сделает более продуктивно в Париже. Вот опять же, Эмери выбрал на матч Де Сельсо, который пенальти привез на ровном месте, и пару защитников Маркиньёс - Кимпембе, при сидящем на банке Сильве...

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 18 февраля 2018, 16:18

      Как можно по одному матчу судить кто лучше, а кто хуже...!?

      0
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      Рейтинг: +1130

      petr69 18 февраля 2018, 16:11

      И действительно прав Хави,- Роналду просто везет-То пенальти, то мяч от головы отскочит, то в колено попадет. И так 600раз за карьеру или больше может.
      Исполнение пенальти в этом матче войдет в историю-это шедевр

      -1
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      Рейтинг: +224

      Хакасия 18 февраля 2018, 15:55

      Мы разные, а это не означает, что кто лучше или хуже. Победа зависит от разных факторов.

      2
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 18 февраля 2018, 15:45

      Нашли у кого спросить ) у Пепе ещё спросите , что он о Барселоне думает ....

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 18 февраля 2018, 15:32

      По мне так нет смысла сравнивать по одной игре.Да и с другой стороны,Роналду два забил,а Ней ни одного.Корявые,но голы.Во втором моменте попробуй-ка среагируй так,как это сделал Криштиану.
      Неймар конечно хорош,но не в этой игре!!!
      Вот посмотрим ответочку,там и будем судить!!!

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