Канчельскис: «Видно, что в «Зените» плохая атмосфера»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал главную проблему петербургской команды.

Напомним, ранее сине-бело-голубые потерпели поражение от «Селтика» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

– Ну, а как вы хотели? У «Селтика» же сезон идет, чемпионат сейчас в разгаре, а у нас два месяца был перерыв. Вы хотели, чтобы «Зенит» был готов? Пока не готов. И вообще я вижу, что в «Зените» – большие проблемы.

– В чем именно заключаются эти проблемы? Многие говорят, что линия полузащиты и нападение не соответствуют тем задачам, которые стоят перед Роберто Манчини.

– Проблемы не в линии нападения. Видно, что атмосфера плохая в команде. Это самая главная проблема. Дело не в какой-то конкретной линии – проблема в самой команде. Когда нет в команде хорошей атмосферы, тогда все трудности и начинаются.