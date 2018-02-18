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    Канчельскис: «Видно, что в «Зените» плохая атмосфера»

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал главную проблему петербургской команды.

    Напомним, ранее сине-бело-голубые потерпели поражение от «Селтика» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    – Ну, а как вы хотели? У «Селтика» же сезон идет, чемпионат сейчас в разгаре, а у нас два месяца был перерыв. Вы хотели, чтобы «Зенит» был готов? Пока не готов. И вообще я вижу, что в «Зените» – большие проблемы.

    – В чем именно заключаются эти проблемы? Многие говорят, что линия полузащиты и нападение не соответствуют тем задачам, которые стоят перед Роберто Манчини.

    – Проблемы не в линии нападения. Видно, что атмосфера плохая в команде. Это самая главная проблема. Дело не в какой-то конкретной линии – проблема в самой команде. Когда нет в команде хорошей атмосферы, тогда все трудности и начинаются.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    18.02.2018 10:27
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 18 февраля 2018, 17:16

      За то у нас осень-весна))))помню ради того, что бы клубы были готовы перешли на такой е банутый календарь))

      3
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 18 февраля 2018, 16:31

      Об атмосфере в команде Зенит мы и Канчельскис можем только гадать. Но сам тот факт, что между игроками за 5 месяцев совеместной игры не возникло взаимопонимания говорит в пользу догадки Канчельскиса. Игроки-то почти все сильные в Зените, и иногда на кураже могут сыграть здорово, почти на уровне европейского гранда. Но как правило игры у Зенита просто нет. Почему Манчини никак не может поставить игру с таким-то составом? Я думаю - именно иза-за плохой атмосферы в команде. Аргентинцы приехали срубить влегкую бешеного бабла у глупых русских. А оказалось, что это бабло надо отрабатывать, что в чемпионате России отрывают ноги и играет несколько сильных команд, где состав немногим хуже. Аргентинцы потухли, а итальянец а русские стали пахать поле за них. Откуда же тут взяться хорошей атмосфере?

      1
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      Рейтинг: +616

      smersh45 18 февраля 2018, 15:09

      где факты, а так пустой трёп

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 февраля 2018, 14:38

      Рыба гниет с головы ! Дальше догадывайтесь )

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 февраля 2018, 13:40

      Реальной замены Халку и Витселю пока нет.

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > zigbert 18 февраля 2018, 16:23

      Добавил бы...Данни и Денисову пока нет.

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 18 февраля 2018, 13:09

      Надо же, всем всё видно.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 февраля 2018, 12:14

      это точно каждый сам за себя и ждет перевода денег на карточки

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 18 февраля 2018, 12:12

      Все правильно по поводу плохой атмосферы в Зените. Командной игры и самоотдачи не видно, что делать на поле толком никто не понимает, играют как-будто из под палки.

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      Рейтинг: +18

      El Dassory 18 февраля 2018, 12:09

      Я же говорил, не в деньгах счастье.)

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      Рейтинг: +1573

      Муруал 18 февраля 2018, 11:54

      Как понять команда не готова?Они профессионалы или нет??? Отдыхали и тренировались на лучших базах.И проиграли второму составу среднего европейского клуба.За это нужно наказывать материально.Как всех наёмных работников за не выполнение своих обязанностей.И совсем неважно до или после отпуска это происходит.

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