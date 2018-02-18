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Канчельскис: «Видно, что в «Зените» плохая атмосфера»

18 февраля 2018, 10:27
17

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал главную проблему петербургской команды.

Напомним, ранее сине-бело-голубые потерпели поражение от «Селтика» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

– Ну, а как вы хотели? У «Селтика» же сезон идет, чемпионат сейчас в разгаре, а у нас два месяца был перерыв. Вы хотели, чтобы «Зенит» был готов? Пока не готов. И вообще я вижу, что в «Зените» – большие проблемы.

– В чем именно заключаются эти проблемы? Многие говорят, что линия полузащиты и нападение не соответствуют тем задачам, которые стоят перед Роберто Манчини.

– Проблемы не в линии нападения. Видно, что атмосфера плохая в команде. Это самая главная проблема. Дело не в какой-то конкретной линии – проблема в самой команде. Когда нет в команде хорошей атмосферы, тогда все трудности и начинаются.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Канчельскис Андрей
Комментарии (17)
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Evgeniy32
1518939021
И с чего это он взял? С ходу придумал?
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Сильвербой
1518939379
Когда вообще наши команды были к чемо-то готовы? Тысячи оправданий своей бездарной игры! У Селитка половина основы отсутствовала, а мы опять не готовы!!??
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Viper for CSKA
1518940756
Канчельскису постоянно что-то видится. Он безусловно был хороший футболист, профессионал. Но как говорится, какие ваши доказательства? "Видно" - слабый аргумент, когда речь идёт об атмосфере в команде. Мне кажется, проблема в неясности ролей футболистов на поле, особенно в центре оного. Нет четкой структуры, как была , когда играли Тимощук и Зырянов или Денисов, Широков, Файзулин. Центральные полузащитники сейчас либо не понимают свою роль, либо она им не подходит. А это уже вопросы к тренеру.
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nemolod
1518940923
Наверное,к к концу сезона команда будет готова!
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Bivaliy67
1518943129
Интересно, по каким таким критериям Андрей определяет качество атмосферы?
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polt
1518945173
Все правильно по поводу плохой атмосферы в Зените. Командной игры и самоотдачи не видно, что делать на поле толком никто не понимает, играют как-будто из под палки.
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Garrincha58
1518945253
это точно каждый сам за себя и ждет перевода денег на карточки
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zigbert
1518950430
Реальной замены Халку и Витселю пока нет.
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Вомбат
1518960718
Об атмосфере в команде Зенит мы и Канчельскис можем только гадать. Но сам тот факт, что между игроками за 5 месяцев совеместной игры не возникло взаимопонимания говорит в пользу догадки Канчельскиса. Игроки-то почти все сильные в Зените, и иногда на кураже могут сыграть здорово, почти на уровне европейского гранда. Но как правило игры у Зенита просто нет. Почему Манчини никак не может поставить игру с таким-то составом? Я думаю - именно иза-за плохой атмосферы в команде. Аргентинцы приехали срубить влегкую бешеного бабла у глупых русских. А оказалось, что это бабло надо отрабатывать, что в чемпионате России отрывают ноги и играет несколько сильных команд, где состав немногим хуже. Аргентинцы потухли, а итальянец а русские стали пахать поле за них. Откуда же тут взяться хорошей атмосфере?
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Тraumtanzеr
1518963369
За то у нас осень-весна))))помню ради того, что бы клубы были готовы перешли на такой е банутый календарь))
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