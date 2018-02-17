Кубок Англии. «Саутгемптон» и «Брайтон» идут дальше, «Суонси» и «Шеффилд Уэнсдэй» ждет переигровка

Состоялись некоторые матчи 1/8 финала Кубка Англии. В игре представителей АПЛ сильнее оказался «Саутгемптон». За «Вест Бромвич» единственный гол забил экс-футболист РФПЛ Хосе Саломон Рондон.

В другом поединке «Брайтон» оказался сильнее «Ковентри». Валлийский «Суонси» в своей встрече не сумел выиграть в Шеффилде. Команды ждет повторный матч.

Кубок Англии. 1/8 финала

Шеффилд Уэнсдэй – Суонси – 0:0

Брайтон – Ковентри – 3:1 (2:0)

Голы 1:0 – Локадия, 15; 2:0 – Голдсон, 34; 3:0 – Ульоа, 61; 3:1 – Кларк-Харрис, 77.

Вест Бромвич – Саутгемптон – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Худт, 11; 0:2 – Тадич, 56; 1:2 – Рондон, 58.

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