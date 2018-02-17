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Брайтон - Ковентри

17.02.2018, Суббота, 18:00 мск Фалмер, стадион Фалмер Англия. Кубок, 1/8 финала Брайтон - Ковентри
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
24 тур
31 декабря, суббота 19:00 Ковентри 2:0 Брайтон
18 тур
26 ноября, суббота 19:00 Брайтон 2:1 Ковентри
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