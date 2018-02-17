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Расписание матчей
Англия. Кубок
Брайтон - Ковентри
Брайтон - Ковентри: обзор матча 17 февраля 2018
Брайтон
17.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Ковентри
15'
Ю. Локадия
34'
К. Голдсон
61'
Л. Ульоа
77'
Д. Кларк-Харрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брайтон - Ковентри
77'
ГОЛ! 3:1!
Д. Кларк-Харрис
ГОЛ! 3:0!
Л. Ульоа
61'
ГОЛ! 2:0!
К. Голдсон
Пас отдал
М. Зуттнер
34'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Локадия
Пас отдал
А. Кноккарт
15'
Начало матча
Статистика матча Брайтон - Ковентри
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
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