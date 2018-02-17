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Вест Бромвич - Саутгемптон

17.02.2018, Суббота, 18:00 мск Вест Бромвич, стадион Хоуторнс Англия. Кубок, 1/8 финала Вест Бромвич - Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
26 тур
3 февраля, суббота 18:00 Вест Бромвич 2:3 Саутгемптон
9 тур
21 октября, суббота 19:30 Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
32 тур
8 апреля, суббота 17:00 Вест Бромвич 0:1 Саутгемптон
19 тур
31 декабря, суббота 18:00 Саутгемптон 1:2 Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
16 января, суббота 18:00 Саутгемптон 3:0 Вест Бромвич
5 тур
12 сентября, суббота 17:00 Вест Бромвич 0:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
27 тур
28 февраля, суббота 18:00 Вест Бромвич 1:0 Саутгемптон
2 тур
23 августа, суббота 18:00 Саутгемптон 0:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
11 января, суббота 19:00 Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич
1 тур
17 августа, суббота 18:00 Вест Бромвич 0:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
35 тур
27 апреля, суббота 18:00 Саутгемптон 0:3 Вест Бромвич
10 тур
5 ноября, понедельник 23:59 Вест Бромвич 2:0 Саутгемптон
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