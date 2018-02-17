Вест Бромвич - Саутгемптон

|26 тур
|3 февраля, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|2:3
|Саутгемптон
|9 тур
|21 октября, суббота
|19:30
|Саутгемптон
|1:0
|Вест Бромвич
|26 тур
|3 февраля, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|2:3
|Саутгемптон
|9 тур
|21 октября, суббота
|19:30
|Саутгемптон
|1:0
|Вест Бромвич
|32 тур
|8 апреля, суббота
|17:00
|Вест Бромвич
|0:1
|Саутгемптон
|19 тур
|31 декабря, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|1:2
|Вест Бромвич
|22 тур
|16 января, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|3:0
|Вест Бромвич
|5 тур
|12 сентября, суббота
|17:00
|Вест Бромвич
|0:0
|Саутгемптон
|27 тур
|28 февраля, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|1:0
|Саутгемптон
|2 тур
|23 августа, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|0:0
|Вест Бромвич
|21 тур
|11 января, суббота
|19:00
|Саутгемптон
|1:0
|Вест Бромвич
|1 тур
|17 августа, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|0:1
|Саутгемптон
|35 тур
|27 апреля, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|0:3
|Вест Бромвич
|10 тур
|5 ноября, понедельник
|23:59
|Вест Бромвич
|2:0
|Саутгемптон