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    Тите: «Я определился с 15 игроками для заявки Бразилии на ЧМ-2018»

    Главный тренер сборной Бразилии Аденор Тите сказал, что составил бóльшую часть заявки на чемпионат мира.

    «Вопрос составления заявки закрыт с одной стороны закрыт и открыт с другой. Сомнений у меня не вызывают люди, которые постоянно играют в своих клубах и уже все всем доказали.

    Это Алиссон, Дани Алвес, Маркиньос, Миранда, Марсело, Каземиро, Ренато Аугусто, Паулиньо, Коутиньо, Неймар, Габриэль Жезус, Тиаго Силва, Фернандиньо, Виллиан и Фирмино», – сказал специалист.

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что федерации футбола стран-участниц ЧМ-2018 должны подать расширенные заявки на турнир до 14 мая, а окончательные – до 4 июня.

    Источник: Terra

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    16.02.2018 17:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +79

      Zorro 20 16 февраля 2018, 22:02

      Эдерсон, АлексСандро, Дуглас Коста, Луан, Фабиньо, Малкольм, Лукас Моура, Тайсон, Фред, Ришарлисон.......

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 февраля 2018, 18:57

      Сильная команда собирается, но чемпионат им на этот раз не выиграть!

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