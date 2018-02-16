Тите: «Я определился с 15 игроками для заявки Бразилии на ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Бразилии Аденор Тите сказал, что составил бóльшую часть заявки на чемпионат мира.

«Вопрос составления заявки закрыт с одной стороны закрыт и открыт с другой. Сомнений у меня не вызывают люди, которые постоянно играют в своих клубах и уже все всем доказали.

Это Алиссон, Дани Алвес, Маркиньос, Миранда, Марсело, Каземиро, Ренато Аугусто, Паулиньо, Коутиньо, Неймар, Габриэль Жезус, Тиаго Силва, Фернандиньо, Виллиан и Фирмино», – сказал специалист.

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что федерации футбола стран-участниц ЧМ-2018 должны подать расширенные заявки на турнир до 14 мая, а окончательные – до 4 июня.