Эмери считает, что счет 1:3 не отражает события на поле

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери после поражения от «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что с оптимизмом ждет ответной встречи в Париже.

«Мы провели хороший матч, очень хороший матч. Мы заслуживали лучшего. Я с оптимизмом жду ответный матч. У нас были моменты. Да, счет 1:3, но он не отражает события на поле.

С таким результатом тяжело смириться. Игроки хорошо проявили себя. Возможно, нам не хватало последнего паса, но в любом случае я считаю, что мы заслужили лучший результат, если посмотреть на качество игры. Исход матча решили мелочи.

Я уверен в этой команде. Мы все делали хорошо. У нас был шанс увезти лучший результат. «Реал» не контролировал игру. Они знали, что могут провести контратаку и забить – и они сделали это. Соперник забил второй гол, когда мы показывали свою лучшую игру, и это выбило нас из колеи», – сказал Эмери.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» завершился со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.