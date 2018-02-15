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    Эмери считает, что счет 1:3 не отражает события на поле

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери после поражения от «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что с оптимизмом ждет ответной встречи в Париже.

    «Мы провели хороший матч, очень хороший матч. Мы заслуживали лучшего. Я с оптимизмом жду ответный матч. У нас были моменты. Да, счет 1:3, но он не отражает события на поле.

    С таким результатом тяжело смириться. Игроки хорошо проявили себя. Возможно, нам не хватало последнего паса, но в любом случае я считаю, что мы заслужили лучший результат, если посмотреть на качество игры. Исход матча решили мелочи.

    Я уверен в этой команде. Мы все делали хорошо. У нас был шанс увезти лучший результат. «Реал» не контролировал игру. Они знали, что могут провести контратаку и забить – и они сделали это. Соперник забил второй гол, когда мы показывали свою лучшую игру, и это выбило нас из колеи», – сказал Эмери.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» завершился со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.

    Источник: УЕФА

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    15.02.2018 07:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 февраля 2018, 10:31

      Да конечно,он когда увидеть на табло 6-1тогда молчит,как игра с Барселоней

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 15 февраля 2018, 13:27

      Твоя замена Каванни с переводом Алвеса в атаку, плохой пример замены.Выход на поле Асенсио хороший пример замены

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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 15 февраля 2018, 10:47

      пакуй чемоданы, Унаи

      0
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      Рейтинг: +451

      Illars 15 февраля 2018, 09:38

      он и после поражения по сумме двух матчей скажет, что оно не отражает суть игры

      0
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      Рейтинг: +29

      WildSvenBLR 15 февраля 2018, 08:05

      опять на те же грабли Тренеришка!)

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