Кроос: «ПСЖ» особенно хорош и быстр в атаке»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос верит в победу своей команды в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», но отметил, что мадридцам придется тяжело в этих матчах.

«Безусловно, нам придется тяжело в этих матчах, так как «ПСЖ» является отличной командой. Но и мы – тоже. Очень хочется сыграть в этих матчах, и я настроен оптимистично.

Сейчас «ПСЖ» особенно хорош и быстр в атаке. Они много забивают, но мы сосредоточены на своей игре. У нас есть не менее хорошие защитники, полузащитники, нападающие и вратарь. Главное – верить в себя, в свою игру и победу», – сказал Кроос.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» состоится в Мадриде 14 февраля. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.