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    Кроос: «ПСЖ» особенно хорош и быстр в атаке»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос верит в победу своей команды в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», но отметил, что мадридцам придется тяжело в этих матчах.

    «Безусловно, нам придется тяжело в этих матчах, так как «ПСЖ» является отличной командой. Но и мы – тоже. Очень хочется сыграть в этих матчах, и я настроен оптимистично.

    Сейчас «ПСЖ» особенно хорош и быстр в атаке. Они много забивают, но мы сосредоточены на своей игре. У нас есть не менее хорошие защитники, полузащитники, нападающие и вратарь. Главное – верить в себя, в свою игру и победу», – сказал Кроос.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» состоится в Мадриде 14 февраля. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.

    Источник: Marca

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    13.02.2018 09:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 13 февраля 2018, 12:05

      надеюсь будерт крутая заруба...

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