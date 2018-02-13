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    Лига чемпионов. «Ювентус» примет «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала

    Во вторник, 13 февраля, стартует плей-офф Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала «Ювентус» на своем поле будет принимать «Тоттенхэм».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Тоттенхэм». Начало в 22:45, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2018 22:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 февраля 2018, 14:04

      Дибала должен сыграть! Может на замену выйдет, а не в старте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      Anton-champion 13 февраля 2018, 11:53

      Ювентус,вперёд!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 13 февраля 2018, 11:28

      Держись Буффон

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Топс7 13 февраля 2018, 10:18

      Жалко без Дибалы будут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 февраля 2018, 10:10

      Буффону удачи!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 13 февраля 2018, 09:13

      А зачем покупать трансляцию, если по Матч ТВ и так будет?))
      Удачи, Шпоры! Удачи, Эриксен!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      борманбек 13 февраля 2018, 09:08

      удачи юве

      2
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