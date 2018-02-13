Лига чемпионов. «Ювентус» примет «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала

Во вторник, 13 февраля, стартует плей-офф Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала «Ювентус» на своем поле будет принимать «Тоттенхэм».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Тоттенхэм». Начало в 22:45, не пропустите!

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