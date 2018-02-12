Нобоа отказался отвечать на вопрос, общался ли он с Бердыевым на предмет перехода в «Рубин»

Нобоа ждем.. Бикеич, как подводная лодка, никуда не денешься.. Попов с Нобоа отличное и проверенное усиление.. Нашим Кануну и Азмуну как раз такие распосовщики нужны, да они и сами могут охапку мячей накидать..Кузьмин ещё во становился как и Джанаев.. Про оборону Бердыева и писать нечего и так ясно-железобетон.. Очень надеюсь , грибочек из Краснодара себя проявит и раскроется у нас. Состав радует и внушает оптимизм..
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа не стал комментировать информацию о возможном возвращении в «Рубин».
Ранее СМИ сообщили, что главный тренер казанцев Курбан Бердыев заинтересован в переходе эквадорца.
«Ничего не могу комментировать. Лучше позвоните в четверг. Общался ли я с Бердыевым? Не могу ничего комментировать», – сказал Нобоа.
Нобоа перешел в «Зенит» из «Ростова» прошлым летом. С 2007 по 2012 годы он защищал цвета «Рубина».
В текущем сезоне хавбек принял участие в девяти матчах, отметившись четырьмя голевыми передачами.