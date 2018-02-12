Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нобоа отказался отвечать на вопрос, общался ли он с Бердыевым на предмет перехода в «Рубин»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа не стал комментировать информацию о возможном возвращении в «Рубин».

    Ранее СМИ сообщили, что главный тренер казанцев Курбан Бердыев заинтересован в переходе эквадорца.

    «Ничего не могу комментировать. Лучше позвоните в четверг. Общался ли я с Бердыевым? Не могу ничего комментировать», – сказал Нобоа.

    Нобоа перешел в «Зенит» из «Ростова» прошлым летом. С 2007 по 2012 годы он защищал цвета «Рубина».

    В текущем сезоне хавбек принял участие в девяти матчах, отметившись четырьмя голевыми передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2018 13:56
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 13 февраля 2018, 11:50

      Нобоа ждем.. Бикеич, как подводная лодка, никуда не денешься.. Попов с Нобоа отличное и проверенное усиление.. Нашим Кануну и Азмуну как раз такие распосовщики нужны, да они и сами могут охапку мячей накидать..Кузьмин ещё во становился как и Джанаев.. Про оборону Бердыева и писать нечего и так ясно-железобетон.. Очень надеюсь , грибочек из Краснодара себя проявит и раскроется у нас. Состав радует и внушает оптимизм..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 февраля 2018, 20:26

      Уже не молодой,но скромный парень этот Нобоа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 18:56

      правильно пока переговоры ведутся лучше воздержаться от необдуманных и опрометчивых комментариев.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 февраля 2018, 18:48

      Возвращайся в Рубин, там твоя помощь ох как бы пригодилась сейчас!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 12 февраля 2018, 18:00

      Правильно ...что трепаться раньше времени. По мне Крис один из лучших распасовщиков в нашей лиге. Нужно было дать ему в Зените больше времени. Он в Динамо сначала тоже не блистал..но потом несмотря на давление фанвтов...заиграл.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 12 февраля 2018, 17:10

      Какое "красноречие"!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 февраля 2018, 14:57

      Всё идёт к тому, что в Рубине будет очень интересная связка Попов - Нобоа

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11