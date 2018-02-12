Нобоа отказался отвечать на вопрос, общался ли он с Бердыевым на предмет перехода в «Рубин»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа не стал комментировать информацию о возможном возвращении в «Рубин».

Ранее СМИ сообщили, что главный тренер казанцев Курбан Бердыев заинтересован в переходе эквадорца.

«Ничего не могу комментировать. Лучше позвоните в четверг. Общался ли я с Бердыевым? Не могу ничего комментировать», – сказал Нобоа.

Нобоа перешел в «Зенит» из «Ростова» прошлым летом. С 2007 по 2012 годы он защищал цвета «Рубина».

В текущем сезоне хавбек принял участие в девяти матчах, отметившись четырьмя голевыми передачами.