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  • Нобоа отказался отвечать на вопрос, общался ли он с Бердыевым на предмет перехода в «Рубин»

Нобоа отказался отвечать на вопрос, общался ли он с Бердыевым на предмет перехода в «Рубин»

12 февраля 2018, 13:56
7

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа не стал комментировать информацию о возможном возвращении в «Рубин».

Ранее СМИ сообщили, что главный тренер казанцев Курбан Бердыев заинтересован в переходе эквадорца.

«Ничего не могу комментировать. Лучше позвоните в четверг. Общался ли я с Бердыевым? Не могу ничего комментировать», – сказал Нобоа.

Нобоа перешел в «Зенит» из «Ростова» прошлым летом. С 2007 по 2012 годы он защищал цвета «Рубина».

В текущем сезоне хавбек принял участие в девяти матчах, отметившись четырьмя голевыми передачами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Нобоа Кристиан
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1518436631
Всё идёт к тому, что в Рубине будет очень интересная связка Попов - Нобоа
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77SAM
1518444617
Какое "красноречие"!
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1518447643
Правильно ...что трепаться раньше времени. По мне Крис один из лучших распасовщиков в нашей лиге. Нужно было дать ему в Зените больше времени. Он в Динамо сначала тоже не блистал..но потом несмотря на давление фанвтов...заиграл.
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Сильвербой
1518450516
Возвращайся в Рубин, там твоя помощь ох как бы пригодилась сейчас!
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OfaZavr
1518450961
правильно пока переговоры ведутся лучше воздержаться от необдуманных и опрометчивых комментариев.
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zigbert
1518456376
Уже не молодой,но скромный парень этот Нобоа.
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Рубинище
1518511839
Нобоа ждем.. Бикеич, как подводная лодка, никуда не денешься.. Попов с Нобоа отличное и проверенное усиление.. Нашим Кануну и Азмуну как раз такие распосовщики нужны, да они и сами могут охапку мячей накидать..Кузьмин ещё во становился как и Джанаев.. Про оборону Бердыева и писать нечего и так ясно-железобетон.. Очень надеюсь , грибочек из Краснодара себя проявит и раскроется у нас. Состав радует и внушает оптимизм..
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