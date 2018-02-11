Президент «Ниццы»: «Я в шоке от арбитров игры с «Дижоном». Хватит так судить!»

Президент французской «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер высказал недовольство работой судей на матче 25 тура Лиги 1 против «Дижона» (2:3). Функционер заявил, что против его команды играли 12 человек.

«Я в шоке. Хватит, это должно как-то остановиться. Мы играли против 12 людей. Нам не дали пенальти, показали несправедливую карточку Марио Балотелли. Призываю компетентные органы разобраться с судейством», – приводит слова Ривьера GFFN.

«Ницца» – соперник московского «Локомотива» по 1/16 финала Лиги Европы.